Hombre muere tras ser baleado en La Victoria: Vecinos escucharon al menos dos disparos

27 ag. 2026 - 06:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue encontrado muerto con una herida de bala en la calle 30 de Octubre de la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El fallecido, cuya identidad aún no ha sido establecida, sería presuntamente de nacionalidad extranjera y fue encontrado pasada la medianoche, luego de que vecinos del sector aseguraron haber escuchado al menos dos disparos antes del hallazgo.

El caso está siendo indagado por la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones.

Diligencias buscan identificar a los responsables

El comisario Carlos Jorquera, de la Brigada de Homicidios Sur, relató: "Conforme a solicitud del Ministerio Público, nos encontramos realizando diligencias por el fallecimiento de un sujeto de sexo masculino, hasta el momento NN, aparentemente de nacionalidad extranjera, quien fue encontrado en la vía pública con una herida por proyectil balístico".

El funcionario agregó que se encuentran "realizando el levantamiento de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y toma de declaraciones con la finalidad de establecer la dinámica, las circunstancias y eventualmente la identidad de los responsables".