"No me digas mijita": El tenso enfrentamiento entre Yasmín Valdés y Luli en Volverías con tu ex? 2

27 ag. 2026 - 08:14 hrs.

Lo que comenzó como una conversación tranquila sobre el acercamiento entre Ludmila y Kaoto terminó en uno de los enfrentamientos más inesperados del capítulo 50 de Volverías con tu ex? 2, protagonizado por Nicole Moreno y Yasmín Valdés.

Todo partió cuando Ludmila se desahogó con Luli sobre su vínculo con Kaoto y le confesó que todavía no sabe si se proyecta con él fuera del encierro. La patinadora rusa dejó en claro que prefiere dejarse llevar y disfrutar el momento sin compromisos. "Cuando no hay compromisos, siento que las relaciones son más sanas", dijo.

Ludmila también le confesó a Nicole que le cuesta desconectarse de su vida exterior y que siente que todos la observan en cada paso que da. "Quizás algunos piensan que soy una inocente y no lo soy. Él es muy liviano y para mí un hombre liviano es como respirar", dijo sobre Kaoto, dejando en claro lo que valora del vínculo que están construyendo.

El choque entre Luli y Yasmín

La conversación entre Nicole y Ludmila abrió el espacio para que Yasmín se sumara, y ahí fue donde comenzó el choque. La animadora intentó poner en perspectiva la historia de Ludmila comparándola con la de Nicole, y sus palabras no cayeron bien.

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"Cada historia es distinta po' Nicole, porque igual tú has estado más solita y has hecho lo que has querido, pero ella no, ha estado 20 años encerrada. Te hemos visto sola en la vida, la historia tuya", le dijo Yasmín, en un comentario que Nicole sintió como una invalidación de su propia experiencia.

La chica fitness no se quedó callada. "Nadie sabe la vida de nadie, no me invalides lo que yo siento", le respondió, dejando en claro que no estaba dispuesta a que su historia quedara minimizada frente a la de otra persona.

El intercambio siguió escalando cuando Yasmín continuó llevando la contraria en cada punto que Nicole intentaba hacer. "A veces uno repite patrones", le dijo cuando Nicole sugirió que Ludmila buscaba algo distinto a Ballero en Kaoto, negando la posibilidad de que alguien pueda romper con sus propios ciclos.

Nicole insistió en que no todos repiten los mismos patrones, pero Yasmín siguió sin ceder. "Pero es lo que se estila po' Nicole", respondió, en una frase que terminó de encender a la chica fitness.

"No me digas mijita"

La respuesta de Nicole fue directa y sin filtros. "Deja de criticarme porque usted no tiene, mijita, una relación de 10 años", le dijo, golpeando en un punto personal que cerró cualquier intento de debate razonable entre ambas.

Yasmín reaccionó al trato. "No me digas mijita", respondió, mientras Ludmila observaba el intercambio y decidió intervenir con una frase que resumió lo que estaba viendo. "Yasmín que estás pesada, estás intensa", le dijo, poniendo un freno a una discusión que había escalado sin que nadie lo esperara.

El enfrentamiento entre Nicole y Yasmín en Volverías con tu ex? 2 mostró que dentro del encierro las tensiones pueden surgir en los momentos más inesperados, y que incluso una conversación sobre el amor puede terminar en un choque de egos que nadie tenía en el radar.

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