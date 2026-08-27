Proponen cuenta de ahorro para el pie de una vivienda con aporte estatal: ¿Cuánto podría recibir una familia?

27 ag. 2026 - 08:56 hrs.

¿Qué pasó?

Reunir el pie puede ser uno de los principales obstáculos para una familia que busca comprar una vivienda. Ante esa dificultad, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) propuso crear una cuenta de ahorro habitacional que premie los aportes de las familias con un incentivo estatal.

La propuesta fue presentada en el seminario “Desafío Vivienda 2035: Ciclo de conversaciones para recuperar el acceso a la vivienda” y se basa en un estudio encargado a Econsult Capital.

Una cuenta destinada al pie

El mecanismo contempla que los hogares realicen aportes periódicos en una cuenta destinada exclusivamente a la compra de una vivienda. Los recursos permanecerían invertidos y generarían rentabilidad.

Al momento de concretar la compra, el Estado entregaría una bonificación equivalente al 25% del ahorro aportado por la familia, con un máximo de 160 UF por beneficiario.

“Hoy el principal desafío ya no es solo acceder al crédito hipotecario, sino reunir el ahorro que permite llegar a él (...) Con esta propuesta buscamos eso: que se premie el esfuerzo de quienes ahorran y así puedan dar el primer paso hacia la casa propia”, señaló el presidente de la CChC, Raimundo Rencoret.

¿Cuánto podría reunir una familia?

La simulación de Econsult consideró una tasa de ahorro de los hogares de 9,3% del ingreso disponible y una rentabilidad real promedio anual de 3,62%.

Con esos parámetros, una familia podría reunir en aproximadamente cinco años las 400 UF necesarias para el pie de una vivienda de 2.000 UF.

Se calcula que ese monto estaría compuesto, aproximadamente, por:

298 UF aportadas por la familia.

28 UF generadas por rentabilidad.

74 UF correspondientes a la bonificación estatal.

Para una vivienda de 3.000 UF, el pie alcanzaría las 600 UF y podría reunirse en aproximadamente siete años, según la estimación.

El gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, explicó que “para estimar su impacto potencial se trabajó con parámetros perfectamente aplicables y que deberían servir de base para la discusión que se debe dar para poner en marcha este nuevo instrumento”.

Más ahorro y empleos

De acuerdo con el estudio, el mecanismo permitiría acceder a una vivienda entre uno y dos años antes y elevar la tasa de ahorro de los hogares participantes en unos 2,5 puntos, de 10% a 12,5%.

La CChC estima que otros 130.000 hogares podrían incorporarse al ahorro destinado a la compra de una vivienda.

El estudio también proyecta un impacto en el empleo: entre 12.000 y 30.000 puestos de trabajo anuales en la construcción y entre 18.000 y 45.000 empleos considerando el conjunto de la economía.

El ejemplo del Reino Unido

Como referencia, el socio de Econsult Andrés Osorio mencionó el Lifetime ISA (LISA) del Reino Unido, un programa de ahorro con incentivos.

Según explicó, desde 2021 ha generado ingresos fiscales superiores a sus costos cada año, acumulando cerca de 1.000 millones de libras esterlinas en ingresos netos. Solo en 2024, los ingresos fiscales asociados alcanzaron alrededor de 1.200 millones de libras, frente a un costo fiscal de 709 millones.

Además, la experiencia registra cerca de 110 mil empleos creados desde 2019 y un retorno estimado de 1,45 libras para el Estado por cada libra gastada.