DS1: ¿Cuál es el ahorro mínimo que se debe acreditar cuando se abren las postulaciones?

21 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Acceder a una vivienda propia es una de las principales metas de muchas familias en Chile, pero reunir los recursos necesarios puede ser uno de los mayores desafíos.

Para apoyar este proceso, existen distintos subsidios habitacionales que permiten complementar el valor de una vivienda con recursos propios o, cuando corresponde, con un crédito hipotecario.

Entre ellos está el DS1 Tramo 1, destinado a familias que no son propietarias y que buscan comprar una vivienda nueva o usada.

El beneficio permite adquirir una propiedad de hasta 1.100 UF. En determinadas regiones y zonas del país, el límite puede llegar a 1.200 UF.

¿Cuál es el ahorro mínimo que se debe acreditar cuando se abren las postulaciones?

Uno de los aspectos que se deben considerar antes de una eventual postulación es el ahorro disponible en la cuenta destinada a la vivienda.

En el caso del DS1 Tramo 1, se exige acreditar un ahorro mínimo de 30 UF ($1.225.770) al último día hábil del mes anterior al inicio de la postulación.

Además, una vez cumplida esa fecha, no se deben realizar giros desde la cuenta de ahorro para la vivienda mientras se desarrolla el proceso de postulación.

Cabe destacar que para el primer llamado de este año, debías tener el ahorro mínimo depositado y como saldo disponible en la cuenta de ahorro hasta el pasado 29 de mayo (14:00 horas). La postulación finalizó el 30 de junio.

La cuenta también debe tener una antigüedad mínima de 12 meses, por lo que no basta con reunir el monto requerido poco antes de que se abra un llamado.

Entre las condiciones del beneficio también está estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 60% de calificación socioeconómica. Para los adultos mayores, el límite puede llegar hasta el 90%.

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