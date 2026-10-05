Cómo acceder a la tarifa rebajada de transporte para adultos mayores: requisitos y pasos

05 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Las personas de 65 años o más pueden acceder a una rebaja del 50% en la tarifa del transporte público, beneficio que permite pagar la mitad del valor del pasaje y que está disponible durante todo el año.

La rebaja puede utilizarse en más de 31 mil buses a lo largo del país, además de servicios como el Metro de Santiago, Metro de Valparaíso, trolebuses de Valparaíso, Biotrén, lanchas subsidiadas y buses rurales.

¿Cuánto cuesta la tarjeta?

Para acceder al beneficio en Santiago, se debe contar con la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal (TAM), cuyo valor es de $1.550, correspondiente a un pago único.

La tarjeta es de uso personal e intransferible y puede utilizarse durante todo el año y las 24 horas del día. En el sistema integrado de transporte de Santiago, las personas mayores pagan $390, independientemente del horario o de la cantidad de combinaciones realizadas.

¿Cómo obtener la tarjeta?

Existen distintas alternativas para solicitarla. Una de ellas es obtenerla gratuitamente a través de una caja de compensación. Para hacerlo, se debe llamar a la entidad correspondiente y solicitar el beneficio. La tarjeta será enviada al domicilio.

También es posible realizar el trámite en oficinas de ChileAtiende y oficinas de atención de Metro habilitadas, donde se debe solicitar la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal y pagar los $1.550 correspondientes.

Otra alternativa es acudir a una Caja Vecina u oficina de Atención al Cliente bip!, realizar el pago indicando el RUN de la persona beneficiaria y posteriormente retirar la tarjeta en una oficina de Metro, presentando el comprobante.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

El principal requisito es tener 65 años cumplidos y contar con una cédula de identidad vigente.

En Santiago, quienes actualmente tienen la antigua Tarjeta Adulto Mayor de Metro deberán considerar que, al inscribirse para recibir la nueva Tarjeta bip! Adulto Mayor, la tarjeta anterior perderá automáticamente su vigencia.

¿Y qué pasa en otras regiones?

El beneficio también puede utilizarse fuera de Santiago, independientemente del lugar de residencia de la persona mayor.

En Valparaíso, para utilizar el beneficio en Metro y Merval se debe contar con la Tarjeta de Adulto Mayor, que puede solicitarse en las oficinas de atención al cliente ubicadas en las estaciones Puerto, Viña del Mar y Limache, presentando la cédula de identidad.

En otras regiones, las personas mayores solo deberán presentar su cédula de identidad al abordar el transporte para acreditar que tienen 65 años o más. Además, en zonas donde actualmente existen descuentos superiores al 50%, estos beneficios se mantienen.

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