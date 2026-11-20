20 nov. 2026 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile y el Instituto de Ciencia y Exploración finalizaron exitosamente "Hielo VI", una campaña científica desarrollada en la península Antártica para estudiar las condiciones del hielo en la zona.

La expedición se realizó a bordo de un avión P-3 "Orión" de la Aviación Naval, que despegó y regresó a Punta Arenas. La misión contempló dos vuelos de cerca de diez horas cada uno.

Analizar cambios en superficie y calcular espesor de hielo marino

El primer recorrido se efectuó el lunes 16 de noviembre y cubrió 5.028 kilómetros. El segundo, realizado el miércoles 18, alcanzó los 5.064 kilómetros, completando mediciones en glaciares, plataformas de hielo y hielo marino.

Armada de Chile

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El objetivo central fue analizar los cambios en la superficie y calcular el espesor del hielo marino, una variable relevante para comprender la evolución de los ecosistemas antárticos y el comportamiento de las plataformas glaciares.

El comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera Salazar, destacó el aporte de la institución y afirmó que esta labor permite "hacer tangible la tricontinentalidad que define la identidad geográfica y geopolítica de nuestra patria".

Con tecnología desarrollada en Chile

Desde el Instituto de Ciencia y Exploración, su director, Claudio Bunster valoró el trabajo conjunto entre civiles y marinos. Según indicó, la colaboración permitió "concebir, construir y desplegar instrumentación original, en condiciones extremas y en tiempo récord".

Armada de Chile

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La aeronave fue equipada con tecnología científica desarrollada e integrada en Chile, incluyendo un radiómetro para estimar el espesor del hielo, un altímetro láser, un receptor de posicionamiento satelital y una cámara de 24 megapíxeles.

El director científico de la campaña, Rodrigo Zamora, explicó la importancia de estas mediciones: "Estos datos son clave para calibrar y validar la información satelital", además de permitir evaluar si el hielo marino continúa protegiendo las plataformas de la península Antártica.

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Avión P-3 "Orión"

El P-3 "Orión", en servicio naval desde 1993, cuenta con una autonomía de hasta 12 horas y fue modernizado para operaciones de largo alcance. Su capacidad permite permanecer sobre áreas de estudio remotas durante el tiempo requerido por los investigadores.

Con "Hielo VI", Chile busca fortalecer sus capacidades de observación antártica y producir información científica sin depender exclusivamente de mediciones externas. La Armada destacó que esta labor también contribuye a reforzar la presencia nacional en el Continente Blanco.

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