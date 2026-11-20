20 nov. 2026 - 08:11 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de dejar atrás la inestabilidad de los últimos días, Santiago vivirá un fin de semana con temperaturas cercanas a lo habitual en noviembre antes de dar paso a un nuevo episodio de calor intenso que llevará los termómetros hasta los 34°C a mitad de la próxima semana.

Así lo proyectó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, durante su reporte en Meganoticias Amanece, donde advirtió además que la capital acumula entre nueve y diez jornadas consecutivas bajo calor nocturno, fenómeno que seguirá dificultando el descanso durante las noches.

Según explicó el especialista, mientras la máxima habitual de noviembre en la capital promedia los 26,6°C y la mínima los 10,4°C, actualmente se están registrando entre 17°C y 19°C cerca de las 22:00 horas, dos a tres grados por encima de lo normal, manteniendo una sensación térmica incómoda al momento de ir a dormir.

El pronóstico día por día: peak de 34°C



De acuerdo con el detalle entregado por el experto, se instala un escenario de ambiente estable que descarta por completo la probabilidad de chubascos al inicio de la próxima semana, con una evolución marcada por un fuerte repunte térmico desde el martes.

Viernes 20 de noviembre : Jornada con temperaturas en torno al promedio histórico de la época, con nubosidad matinal que llevará el registro mínimo cerca de las 03:00 o 04:00 de la madrugada y una máxima que rondará los 26°C entre las 15:00 y 16:00 horas.

: Jornada con temperaturas en torno al promedio histórico de la época, con nubosidad matinal que llevará el registro mínimo cerca de las 03:00 o 04:00 de la madrugada y una máxima que rondará los 26°C entre las 15:00 y 16:00 horas. Sábado 21 y domingo 22 de noviembre : El fin de semana mantendrá un ambiente templado y dentro de los rangos normales para la estación, con temperaturas máximas que irán entre los 25°C y 27°C.

: El fin de semana mantendrá un ambiente templado y dentro de los rangos normales para la estación, con temperaturas máximas que irán entre los 25°C y 27°C. Lunes 23 de noviembre : El ingreso de aire frío desde el sur y algo más de viento contendrán los termómetros en el arranque de la semana laboral, repitiendo una máxima cercana a los 27°C y sin opciones de precipitaciones.

: El ingreso de aire frío desde el sur y algo más de viento contendrán los termómetros en el arranque de la semana laboral, repitiendo una máxima cercana a los 27°C y sin opciones de precipitaciones. Martes 24 de noviembre : Se despeja el cielo en la cuenca capitalina y comienza el salto térmico más notorio, con una temperatura mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 30°C.

: Se despeja el cielo en la cuenca capitalina y comienza el salto térmico más notorio, con una temperatura mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 30°C. Miércoles 25 de noviembre: Será el día más caluroso de la semana en Santiago, partiendo con una mínima elevada de 16°C para escalar hasta los 34°C durante la tarde, en una jornada donde el peak de calor se producirá más tarde de lo habitual y dejará registros de entre 24°C y 25°C a las 22:00 horas.

Qué pasará con el norte y el verano en la zona central

Durante su análisis, Leyton también destacó el reciente balance de la Dirección Meteorológica de Chile, que reportó más de 100 días con olas de calor en ciudades costeras del extremo norte como Arica e Iquique, con máximas de entre 26°C y 27°C, efecto impulsado por el calentamiento de las aguas superficiales asociado al fenómeno de El Niño.

Respecto a lo que viene para la temporada veraniega, el meteorólogo precisó que las temperaturas sobre lo normal en promedio se concentrarán desde Valparaíso hacia el norte, mientras que desde la Región Metropolitana hacia el sur el verano tenderá a presentar promedios más moderados debido a una mayor presencia de nubosidad y humedad ambiental, aunque sin descartar olas de calor puntuales de alta intensidad.