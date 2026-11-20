20 nov. 2026 - 07:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un comerciante de la comuna de San Miguel atraviesa un complejo escenario luego de sufrir cuatro robos en apenas un mes y medio en su local ubicado en la intersección de Bartolo Soto con Salesianos, situación que lo tiene evaluando cambiar de rubro o bajar definitivamente la cortina de su local.

El último episodio sucedió durante la madrugada de este viernes, cuando un grupo de delincuentes forzó las rejas del recinto para ingresar nuevamente al inmueble. Gracias al aviso oportuno de los vecinos del sector, equipos de seguridad municipal y personal de Carabineros llegaron rápidamente al lugar y lograron detener a dos de los involucrados.

Según explicó el teniente Ignacio Riveros, oficial de ronda de la Prefectura Sur, ambos detenidos son ciudadanos chilenos mayores de edad con antecedentes penales, quienes además habrían ingresado a una vivienda cercana tras salir del local. En tanto, las cámaras de vigilancia muestran que al menos otros dos cómplices lograron escapar.

"Hemos pensado en cambiar de rubro o lisa y llanamente cerrar"

Aunque en esta oportunidad los delincuentes no alcanzaron a llevarse mercadería, el dueño del establecimiento relató que los tres robos anteriores le significaron pérdidas cercanas a los dos millones de pesos.

Para frenar los ataques, el comerciante instaló nuevas rejas, sensores de alarma y cámaras de vigilancia, además de organizarse con otros residentes a través de grupos de WhatsApp, medidas que no han impedido que vuelvan a entrar.

"Nosotros llevamos ya cuatro robos en mes y medio; el último, gracias a Dios, no alcanzaron a robar nada, pero ingresaron y rompieron la reja para entrar, y en los anteriores sí nos robaron muchas cosas, fueron como dos millones de pesos", lamentó el locatario.

El afectado añadió que el gasto en protección ya iguala lo que le han sustraído, por lo que no descarta abandonar el barrio. "Hemos invertido, yo creo que a la par de lo que nos han robado la cantidad que hemos invertido en seguridad. Hemos hasta pensado en cambiar de rubro, lisa y llanamente cerrar", concluyó, advirtiendo que otros comercios del sector, como un minimarket ubicado al frente, también han sido blanco de asaltos reiterados.