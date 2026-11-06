A menos de 10 pasos de otro local clausurado: Descubren nuevo casino clandestino en San Miguel

06 nov. 2026 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo casino clandestino fue clausurado en Gran Avenida, en la comuna de San Miguel. El establecimiento funcionaba a menos de 10 pasos de otro local que había sido cerrado durante la jornada anterior.

El procedimiento permitió incautar 91 máquinas de juegos de azar y cerca de $3,5 millones en efectivo. Además, se informó que el local ya había sido clausurado hace años, pero sus responsables habrían roto los sellos de seguridad para continuar operando.

Casino clandestino funcionaba con cámaras y acceso restringido

Al igual que el establecimiento intervenido el día anterior, el recinto contaba con un circuito de cámaras de seguridad para vigilar sus alrededores y un sistema de acceso restringido. Los clientes debían ingresar mediante un código y el local mantenía sus cortinas cerradas.

En el interior, las autoridades encontraron máquinas de azar, dinero en efectivo y un sistema de videovigilancia. También se incautó un DVR con su fuente de poder, equipo que permitirá analizar los registros de las cámaras.

El teniente Cristian Manquilef, de la 12ª Comisaría de San Miguel, detalló que "este lugar se clausuró en el año 2023. Han habido por lo menos tres roturas de sellos".

Dos extranjeros detenidos

El seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, informó que el operativo terminó con la incautación de 91 máquinas clandestinas y la captura de dos ciudadanos de nacionalidad china. Además, otras dos personas fueron controladas por encontrarse jugando en el lugar.

La autoridad agregó que el establecimiento no contaba con patente comercial y que sus responsables habían vulnerado los sellos de clausura.

El nuevo procedimiento se realizó luego de denuncias de residentes del sector, quienes manifestaron su preocupación por las molestias que generaba el funcionamiento de estos recintos, especialmente durante la noche y la madrugada.

Las autoridades también señalaron que en la comuna se han identificado otros seis locales que estarían funcionando en condiciones similares y que se encuentran en proceso de intervención para concretar su clausura.

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