Temblor se percibe en el norte del país: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La madrugada de este viernes, a las 00:09 horas, un temblor de magnitud 3,7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 39 km al oeste de Iquique, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 38 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.