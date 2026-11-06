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Temblor se percibe en el norte del país: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes, a las 00:09 horas, un temblor de magnitud 3,7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 39 km al oeste de Iquique, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 38 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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