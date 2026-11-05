El "gato fantasma" reaparece en la cordillera de Santiago tras 15 años

05 nov. 2026 - 22:27 hrs.

¿Qué pasó?

Quince años tuvieron que pasar para volver a registrar la presencia de un gato andino en un sector de la cordillera de Santiago.

El escurridizo felino, conocido como el "gato fantasma" por lo difícil que resulta observarlo, fue captado por cámaras trampa instaladas en la cuenca alta de Quebrada de Ramón.

El hallazgo del gato andino

El hallazgo se produjo gracias a un proyecto de Parque Cordillera y Aguas Andinas, que instaló 12 dispositivos en la zona para registrar la fauna que habita en la precordillera. Entre las imágenes de zorros y chinchillas apareció este felino, considerado el más amenazado de Sudamérica.

José Pedro Guilisasti, secretario ejecutivo de Parque Cordillera, explicó cómo reconocerlo: «Es tres veces más grande que el gato común, tiene unas líneas oscuras en su cola y unos puntos en su espalda».

¿Por qué es tan importante encontrar un gato andino?

La presencia de este animal es especialmente relevante debido a su reducido número y a las dificultades para estudiarlo. El gato andino habita en Chile, Argentina, Bolivia y Perú, y, según las cifras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza mencionadas por Guilisasti, se han estudiado solo 2.170 ejemplares.

Cecilia Corvalán, del área de Biodiversidad de Aguas Andinas, destacó el resultado del proyecto y su aporte al conocimiento de la fauna de la zona.

"La instalación de 12 cámaras trampa en la cuenca alta de Quebrada de Ramón ha permitido tener un hallazgo muy importante, que es la presencia del gato andino", señaló.

Aunque su presencia se concentra principalmente en las zonas montañosas del norte, también se han registrado ejemplares en sectores de Santiago e incluso más al sur.

Las amenazas que enfrenta el "gato fantasma"

Las cámaras también captaron vizcachas, uno de los animales que forman parte de la alimentación del gato andino, cuya dieta incluye roedores y algunas aves.

Sin embargo, las amenazas para este felino también están relacionadas con la presencia de animales domésticos en la cordillera.

Cristian Bonacic, académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, advirtió que "la principal amenaza de estos animales son las mascotas abandonadas, que les contagian enfermedades y los pueden matar". Por eso, llamó a no subir con mascotas a estos sectores y a mantener una tenencia responsable.

El gato andino también forma parte de las creencias de algunos pueblos de la cordillera. En ciertos sectores se considera que matar a uno de estos felinos trae mala suerte y que es un mensajero de los achachilas, dioses de las montañas.

Su comportamiento es tan difícil de observar que recién en 2004 pudo comenzar a estudiarse mediante un radiocollar.