Programa recambio de calefactores: Detectan cerca de 21 mil equipos almacenados sin instalar

21 oct. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Medioambiente, Francisca Toledo, denunció el hallazgo de cerca de 21 mil calefactores adquiridos por el Estado para el Programa de Recambio de Calefactores, los cuales permanecían almacenados sin ser instalados al momento de asumir la actual administración.

La situación fue detectada y motivó una auditoría interna para revisar la planificación de las compras, la ejecución y los contratos asociados.

“Existía un desfase entre la cantidad de calefactores que se adquirían y la capacidad efectiva para instalarlos, lo que generaba un sobrestock continuo”, explicó la ministra Toledo por las razones que llevaron a acumular los equipos.

Ministerio de Medioambiente

La revisión también detectó problemas en Ñuble y Aysén, donde había 1.111 y 428 calefactores, respectivamente, con contratos de almacenamiento "vencidos desde noviembre y octubre de 2025". La actual administración tuvo que asumir esos compromisos con recursos de 2026.

“De acuerdo con los antecedentes levantados, se proyectó un déficit cercano a los 530 millones de pesos al cierre de 2026, asociado solamente a los costos de bodegaje”, señaló Toledo.

Compras, instalaciones y auditoría

La diferencia entre las adquisiciones y la capacidad de instalación también quedó reflejada en las cifras de 2025: durante ese año “se adquirieron aproximadamente 6.200 calefactores, mientras que el promedio anual de instalaciones era cercano a los 5.000 equipos, pese a que ya existía un stock acumulado”.

La ejecución del programa también mostraba un ritmo bajo durante los primeros meses de este año. “Entre enero y marzo de este año solo se habían instalado 868 equipos”, detallaron. Es por eso que se implementó “un seguimiento permanente con nuestros equipos regionales, que aceleró significativamente la ejecución, alcanzando 7.668 instalaciones entre marzo y a la fecha”.

Los equipos corresponden a distintas tecnologías, entre ellas aire acondicionado y calefactores a pellet, y están destinados a familias que utilizan calefacción a leña, viven en zonas con planes de descontaminación vigentes y cumplen los requisitos de postulación.

"Una solución que aún no llega a una familia"

Desde la cartera advirtieron que mantener los artefactos guardados implica que la inversión pública todavía no cumple su objetivo. “Cada calefactor almacenado es una solución que aún no llega a una familia”, afirma Toledo, junto con precisar que no se puede afirmar que exista deterioro físico sin antecedentes técnicos que lo acrediten.

La auditoría interna ya finalizó y sus antecedentes están en revisión para determinar eventuales medidas. “Si de esa revisión surgen eventuales responsabilidades, deberán abordarse mediante los procedimientos establecidos”, indicó la ministra.