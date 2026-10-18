Más de 1.500 huevos de flamenco quedaron abandonados en la región de Atacama: 975 crías lograron volar un año después

18 oct. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 1.500 huevos de flamenco quedaron abandonados en 2025 en Chile. Un año después, el monitoreo de la temporada reproductiva 2025-26 registró un resultado alentador: 975 crías lograron alcanzar la etapa en que pueden volar.

El salar de Maricunga, ubicado en la región de Atacama, es uno de los humedales altoandinos importantes para la reproducción de estas aves. En este entorno, las condiciones ambientales y la disponibilidad de agua son factores relevantes para la supervivencia de los polluelos.

Durante la temporada más reciente, los especialistas registraron 1.964 nidos en una de las colonias y detectaron la presencia de 28 flamencos adultos y subadultos que acompañaron a los ejemplares jóvenes durante su desarrollo.

Estas aves cumplen un papel fundamental en el aprendizaje de las crías, que deben desarrollar habilidades para alimentarse, protegerse del viento y practicar el vuelo antes de abandonar el salar.

A mediados de abril, 443 ejemplares ya habían dejado el lugar, mientras que otros 532 permanecían allí para completar sus prácticas de vuelo antes de desplazarse hacia humedales de menor altitud.

Otro salar de Atacama también registró crías

Los resultados positivos también se extendieron al salar de Pedernales, en la Región de Atacama, donde los equipos de monitoreo contabilizaron 410 flamencos juveniles en abril de 2026, acompañados por ejemplares adultos.

Según los registros, cerca del 90% de las crías correspondía a flamencos andinos y el 10% restante a flamencos chilenos.

Pese a estos resultados, el abandono de huevos registrado en 2025 evidencia la fragilidad de las colonias reproductivas y la importancia de monitorear los humedales altoandinos para seguir la evolución de estas poblaciones.