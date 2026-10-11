Fatal accidente en la Ruta 5 Norte cerca de Chañaral: Choque deja un muerto y un herido
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 933, sector Punta Salinas, Región de Atacama, en las cercanías de la ciudad de Chañaral.
Según los primeros reportes, los involucrados fueron un auto y dos vehículos de mayor tamaño, uno de los cuales terminó incendiándose.
El balance arrojó, desafortunadamente, una persona fallecida y otra lesionada.Ir a la siguiente nota
Según el sitio Nostálgia.cl, "la emergencia también provocó la interrupción del tránsito en la Ruta 5 Norte, debido a los trabajos de los equipos de emergencia y las labores de investigación desarrolladas en el sector".
Carabineros permanece en el sector a la espera de la llegada del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal, así como para dirigir el tránsito en la zona.
Según el medio antes citado, "desde Fiscalía de Atacama señalaron que el fiscal jefe de Chañaral, Nicolás Meléndez, quedó a cargo de la investigación del fatal accidente".
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