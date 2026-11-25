25 nov. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Coquimbo ordenó ampliar la detención del exalcalde de esa ciudad, Marcelo Pereira Peralta, del vocalista de la banda Los Viking's 5, Pedro Barraza Cuadra, y otros 9 detenidos por el caso "Pirata Gate".

Tras un acuerdo entre las defensas y el juez, considerando la cantidad de imputados, el tribunal decidió que el control de detención y la formalización de los acusados se lleve a cabo a las 08:30 horas de este jueves 26 de noviembre.

Según los antecedentes que se conocen, la investigación apunta a supuestas irregularidades financieras y administrativas en la municipalidad de Coquimbo durante la gestión de Pereira, en el periodo de 2016-2021.

Delitos de corrupción

En la indagatoria, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía investiga cinco presuntos delitos: fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible, todo por un monto que ascendería a $400 millones en total.

En el caso de Pedro Barraza Cuadra, de acuerdo a información a la que accedió Meganoticias, al artista se le acusa de realizar "servicios fantasmas", es decir, cobrar por trabajos que nunca realizó.

Cabe recordar que ya en 2021 el músico había hecho noticia tras un reportaje de Canal 13, en el que se dio a conocer que recibía un sueldo de $888 mil como funcionario municipal de Coquimbo.

En aquella oportunidad, Barraza reconoció que había llegado al puesto por un favor de un amigo y aseguró que desconocía que estaba contratado.

Irregularidades

En marzo de ese mismo año, Contraloría reveló los resultados de una auditoría a la gestión financiera del municipio, correspondiente al período entre enero de 2017 y diciembre de 2019.

En esa oportunidad, el organismo fiscalizador determinó que la deuda municipal alcanzaba los $25 mil millones al cierre de 2019, además de detectar irregularidades en la administración de recursos públicos y en los procedimientos de ejecución presupuestaria.

En conversación con Mucho Gusto, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, explicó que la investigación se remonta al año 2021, cuando inició su primer periodo como autoridad comunal.

"En ese periodo era muy fácil encontrar un sinnúmero de irregularidades; de hecho, nosotros nos demoramos bien poco en presentar la querella", comenzó señalando el alcalde.

"Se le pagaba el sueldo a funcionarios que no cumplían funciones dentro de la municipalidad. Algunos, incluso, estaban contratados en las empresas privadas de funcionarios de alto rango de la municipalidad", remarcó, agregando que también se detectaron "horas ideológicamente falsas".