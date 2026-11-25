25 nov. 2026 - 15:04 hrs.

Luego de la final del concurso Miss Universo, en que la chilena Dominga López llegó hasta el TOP 12, la exchica reality Ignacia Michelson publicó unos polémicos mensajes en sus redes sociales.

La actual ganadora del concurso de belleza Miss Grand Chile dedicó algunos mensajes a Dominga, pero también a la organización del certamen internacional, aclarando que no le gusta.

En sus historias de Instagram, Ignacia realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde un usuario le preguntó: "¿Qué opinas del Miss Universo?".

¿Qué dijo Ignacia Michelson?

Ignacia respondió: "No me gusta, Dominga lo hizo super bien. Me hubiese gustado tener el apoyo que le dieron a ella cuando participé".

La polémica partió porque la mujer de 33 años compartió una nota de Instagram (mensaje que dura 24 horas) en la que escribió: "Karma", esto, justo en momentos en que Dominga quedaba fuera de competencia.

Sin embargo, Ignacia descartó que fuera un mensaje para ella, ya que "no tiene nada que ver con el concurso. De hecho, estoy viajando", publicó en sus redes sociales.

Finalmente, Michelson sostuvo que Miss Universo es un concurso que ya no tiene credibilidad y que Miss Grand sí está obteniendo mayor prestigio. "Es un concurso muy bien hecho. Siempre dije que no me gusta el Miss Universo, para mí no tiene credibilidad y ahora se demostró. Siempre Miss Grand", señaló.

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