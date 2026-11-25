25 nov. 2026 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

Cada cierto tiempo, WhatsApp se actualiza e incorpora nuevas funciones para sus usuarios. Esta vez, la aplicación de mensajería sorprendió con la llegada de los stickers con sonido.

Se trata de las clásicas imágenes que se comparten en los chats para responder mensajes o expresar reacciones, pero que ahora permiten añadir un audio para complementar el sticker. Este sonido se identifica mediante un ícono de parlante ubicado en la parte superior y, al hacer clic sobre él, se reproduce.

¿Cómo crear stickers con sonido?

Si la herramienta ya se encuentra habilitada en el editor nativo de tu cuenta, puedes generar tus propias creaciones tanto desde una fotografía como a partir de un video de tu galería siguiendo estos pasos:

Entrar a cualquier conversación dentro de la aplicación, abrir el menú de emojis, dirigirse a la pestaña de stickers y seleccionar la opción Crear. Escoge una foto o un video desde la galería de tu teléfono para abrir la interfaz de edición. Pulsa el ícono de audio o de ondas sonoras ubicado en la barra superior del editor. Define el sonido que acompañará la imagen: puedes grabar una nota de voz en el momento, importar un archivo de audio guardado en el celular o, en el caso de los videos, conservar la pista original o elegir efectos predeterminados. Recorta el fragmento (con una duración máxima de 10 segundos), revisa la vista previa y presiona enviar.

Es importante que los usuarios tengan presente que, si bien los stickers con sonido ya están llegando a WhatsApp, esta nueva función podría no estar disponible para su creación en todas las cuentas de inmediato, ya que su implementación será gradual.