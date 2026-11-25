25 nov. 2026 - 12:05 hrs.

La semana pasada, los fanáticos del rock recibieron una triste noticia luego de que Deep Purple anunciara la postergación del concierto que tenía previsto para el 8 de diciembre de 2026 en el Santander Arena. Sin embargo, la espera por una nueva fecha llegó a su fin, luego de que la banda británica, intérprete de "Highway Star", confirmara que su presentación se realizará el jueves 15 de abril de 2027.

El anuncio pone fin a la incertidumbre generada el pasado 19 de noviembre, fecha en que la productora The Fanlab comunicó la suspensión temporal de la gira sudamericana debido a una complicación médica que afectó al vocalista Ian Gillan durante su paso por Leipzig, Alemania, episodio por el cual debió recibir atención hospitalaria de urgencia.

El noveno aterrizaje de una leyenda en Santiago

Superado aquel imprevisto de salud, la agrupación conformada por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey y Simon McBride concretará así su novena visita a territorio chileno, instancia en la que repasará sus clásicos históricos junto con el material de su más reciente álbum de estudio, Splat!, lanzado el 3 de julio de 2026.

¿Qué pasa con las entradas ya compradas y cómo pedir devolución?

Respecto a las entradas ya compradas para la fecha original de diciembre, desde la productora informaron que todos los tickets comprados previamente serán completamente válidos para la jornada de abril sin necesidad de realizar ningún trámite ni cambio adicional, manteniendo exactamente las mismas ubicaciones asignadas.

Por el contrario, quienes no puedan asistir a la nueva fecha y deseen solicitar la devolución de su dinero deberán gestionar el reembolso exclusivamente a través del portal habilitado por la producción, independientemente de si la compra se efectuó por internet o en puntos de venta físicos.