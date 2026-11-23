23 nov. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Club Deportivo Palestino manifestó su molestia luego de que asistentes al concierto de Ed Sheeran en Chile denunciaran dificultades para ingresar al espectáculo por vestir camisetas alusivas a la institución.

La situación ocurrió la noche del sábado, durante el primero de los dos shows que el artista británico programó en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el marco de su gira "Loop Tour 2026".

Asistentes acusaron discriminación

Según relataron los afectados en redes sociales, personal de seguridad les habría impedido inicialmente acceder al recinto debido a su vestimenta. Finalmente, pudieron ingresar, aunque cuando el espectáculo ya llevaba tres canciones.

Los asistentes cuestionaron el procedimiento y aseguraron que no existía una prohibición previa que impidiera utilizar indumentaria del equipo. Además, calificaron lo ocurrido como un episodio de discriminación arbitraria.

Cabe recordar que la gira de Ed Sheeran estuvo envuelta en una polémica hace dos meses, luego de que el rapero Macklemore fuera apartado como telonero tras manifestar públicamente su apoyo a Palestina durante un concierto en Estados Unidos.

La decisión generó críticas y provocó que otros artistas también desistieran de participar en algunas fechas del tour, en solidaridad con el músico estadounidense.

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"Acto de carácter discriminatorio absolutamente inaceptable"

Ante la controversia, Palestino publicó un comunicado oficial en el que aseguró sentir una "profunda indignación y rechazo" por lo sucedido con sus hinchas y simpatizantes.

En el documento, la institución fue más allá y sostuvo que se trató de un "acto de carácter discriminatorio absolutamente inaceptable", argumentando que lo ocurrido atenta contra la dignidad de las personas y principios como el respeto, la igualdad y la libertad de expresión.

El club también defendió el significado de su camiseta y recordó que esta "es parte de una identidad que hace más de un siglo encuentra en los cuatro colores una forma legítima de expresar sus raíces".

Junto con manifestar su postura, Palestino solicitó directamente a la productora DG Medios y a los organizadores del evento que entreguen explicaciones públicas. También pidió conocer la posición del equipo de Ed Sheeran.

La institución, además, ofreció apoyo a quienes hayan pasado por situaciones similares, incluyendo ayuda para reunir antecedentes, evaluar eventuales acciones y recibir asesoría legal.

Finalmente, el club cerró su declaración con un mensaje categórico: "No normalizaremos ninguna forma de discriminación". Y agregó que quienes expresan su identidad tienen el mismo derecho que cualquier persona a disfrutar de un espectáculo “sin exclusiones ni cuestionamientos”.

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