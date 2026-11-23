23 nov. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo operador internacional podría sumarse al mercado chileno de las concesiones. Brisa Group, la principal concesionaria de autopistas de Portugal, ha sostenido reuniones con autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para conocer la industria local y explorar oportunidades de expansión.

El acercamiento se ha intensificado durante los últimos meses, con encuentros en Lisboa y Santiago. Aunque la compañía todavía no ha anunciado una decisión de inversión ni se ha comprometido con proyectos específicos, fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que existe un interés concreto por ingresar al país.

Las reuniones de Brisa Group con el Ministerio de Obras Públicas

De acuerdo al Diario Financiero, los primeros contactos se produjeron en marzo de este año, cuando representantes de Brisa se reunieron con el MOP, entonces encabezado por Jessica López.

Según los registros de InfoLobby, participaron el director del grupo, Eduardo António da Costa Ramos; el gerente de Desarrollo de Negocios, Goncalo Nuno Gallis Ramalho; y el presidente del comité ejecutivo, António Pires de Lima.

Sin embargo, las conversaciones no registraron mayores avances hasta octubre, cuando una delegación de InvestChile visitó la casa matriz de la compañía en Lisboa.

El 20 de octubre, ejecutivos de la firma viajaron a Chile para reunirse con la directora general de Concesiones, Lorena Herrera. También participaron Joao Portela, senior manager de la filial concesionaria; Joao Santos Marques, director de Desarrollo de Negocios y Desarrollo Corporativo; Joao Sá Madeira, gerente sénior de Desarrollo de Negocios; y Goncalo Nuno, además de representantes de Santander Chile.

De acuerdo con InfoLobby, el encuentro buscaba presentar la compañía ante el Gobierno, conocer el estado de la industria y conversar sobre futuros proyectos.

La ronda de reuniones continuó el miércoles pasado, cuando representantes de Brisa volvieron al MOP para sostener una cita con el ministro Louis de Grange.

¿Qué tamaño tiene la concesionaria portuguesa?

Fundada en 1972, Brisa administra actualmente una red de más de 1.500 kilómetros de autopistas en Portugal. Aunque comenzó como una concesionaria vial, con los años diversificó sus negocios hacia el cobro electrónico de peajes, el desarrollo de tecnología para infraestructura y la inspección técnica de vehículos.

Actualmente, tiene presencia en 15 países europeos y Estados Unidos.

La firma está controlada por Rubicone BidCo, sociedad que posee el 100% de su matriz. Entre sus inversionistas figuran APG Asset Management, gestora neerlandesa de fondos de pensiones; National Pension Service (NPS), fondo público de pensiones de Corea del Sur; Swiss Life Asset Managers, administradora de inversiones del grupo asegurador suizo Swiss Life; y el Grupo José de Mello, conglomerado portugués con negocios en salud, industria e infraestructura.

Su tamaño también se refleja en sus resultados financieros: durante 2025 registró ingresos operacionales consolidados por 1.231 millones de euros, frente a los 1.505 millones de euros en ventas netas que obtuvo en el mismo ejercicio Aleatica, operador australiano de infraestructura con presencia en Chile.

Las alternativas para ingresar al mercado chileno

Consultada por el interés de Brisa Group, la directora general de Concesiones, Lorena Herrera, valoró la posibilidad de que nuevos operadores internacionales participen en la industria local.

"Esto representa una señal de confianza en Chile y en su sistema de concesiones. Probablemente son muchos los países que este tipo de empresas están analizando, por lo que tomar la decisión de invertir en Chile es porque estamos ofreciendo condiciones adecuadas", señaló, según consignó el mismo medio.

Sobre las alternativas que podría evaluar la firma portuguesa, Herrera explicó que su experiencia en infraestructura vial le permitiría explorar distintas formas de participación: Competir en nuevas licitaciones, adquirir participaciones en sociedades existentes o establecer alianzas con constructoras e inversionistas.

"Nuestro objetivo es ampliar la base de participantes y fortalecer la competencia en las licitaciones, de manera que la llegada de nuevos actores contribuya al desarrollo de infraestructura y a mejores servicios para las personas", concluyó.