23 nov. 2026 - 08:32 hrs.

La tradicional caravana navideña de Coca-Cola ya tiene fechas para su edición 2026. El desfile volverá a recorrer distintas ciudades del país durante diciembre, llevando al Viejito Pascuero y sus ayudantes en una ruta que contempla 17 comunas, desde el norte hasta el sur de Chile.

La actividad comenzará el próximo 1 de diciembre y se extenderá hasta el día 22 del mismo mes. Este año, el evento será auspiciado por la versión Zero Azúcar de la bebida.

¿Qué comuna recibirá primero la caravana navideña?

La primera parada será en La Florida, en la Región Metropolitana, donde el desfile dará inicio a su recorrido el 1 de diciembre.

Desde ahí, la caravana continuará por distintas ciudades del país hasta llegar a Providencia, comuna donde finalizará su recorrido el 22 de diciembre.

Revisa las fechas de la caravana navideña de Coca-Cola

1 de diciembre: La Florida.

3 de diciembre: Puerto Montt.

4 de diciembre: Valdivia.

5 de diciembre: Temuco.

6 de diciembre: Concepción.

7 de diciembre: Chillán.

8 de diciembre: Talca.

10 de diciembre: Renca.

11 de diciembre: San Joaquín.

12 de diciembre: Las Condes.

13 de diciembre: Peñalolén.

15 de diciembre: Coquimbo.

17 de diciembre: Puente Alto.

18 de diciembre: Viña del Mar.

20 de diciembre: Ñuñoa.

21 de diciembre: Maipú.

22 de diciembre: Providencia.

Para conocer las calles específicas por las que pasará el Viejito Pascuero, se debe visitar el sitio web de Coca-Cola, donde próximamente se publicarán los recorridos de cada comuna.

La organización advirtió que las rutas y los horarios podrían sufrir modificaciones sin previo aviso.

¿Dónde habrá encuentros navideños?

La programación también contempla tres encuentros navideños en localidades que no recibirán el desfile de camiones. Estas actividades incluirán música y espacios de celebración en comunidad.

Las fechas confirmadas son:

5 de diciembre: Punta Arenas.

8 de diciembre: Arica.

12 de diciembre: Isla de Pascua.

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