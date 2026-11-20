20 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Como ya es tradición, Correos de Chile lanzó ayer jueves la versión 2026 de su campaña "Apadrina un sueño", en la cual con tu aporte puedes hacer realidad el deseo de un niño para esta Navidad.

El apadrinamiento de las cartas estará disponible hasta el próximo viernes 18 de diciembre, para que así los regalos puedan calzar con el cronograma de entregas del Viejito Pascuero.

¿Cómo puedo apadrinar una carta?

Hay dos formas de apadrinar una carta: de forma presencial en los 24 puntos habilitados en donde te puedes inscribir y dejar tus regalos o a través de la página web www.navidad.correos.cl.

Cualquiera que sea el caso, Correos recuerda que "detrás de cada carta hay alguien que espera con ilusión", por lo que pide que "antes de apadrinar, lee con atención lo que pide y asegúrate de poder cumplir el compromiso".

La forma más fácil de apadrinar es a través de la web, en donde deberás iniciar sesión o inscribirte con tu correo electrónico, completando un formulario al que podrás acceder con un código temporal que te enviarán.

Una vez iniciada la sesión, debes presionar el botón "Apadrina una carta", lo que te llevará a una pantalla que te mostrará todas las misivas disponibles y te permitirá filtrarlas con criterios como región, género, rango de edad o tipo de regalo.

En concreto, son tres los pasos antes de poder cumplir un sueño:

Elige una carta: Lee las cartas disponibles y encuentra un sueño que puedas ayudar a cumplir. Confirma tu apadrinamiento: Completa tus datos para apadrinar la carta y recibir la información que necesitas para preparar tu regalo. Haz llegar tu regalo: Prepara tu regalo con cariño y sigue las indicaciones de entrega de la campaña.

Recuerda que esta acción puede cambiarle la Navidad a un niño de escasos recursos, por lo que antes de apadrinar una carta, asegúrate de que podrás cumplir este compromiso para no ilusionar a nadie en vano.

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