20 nov. 2026 - 17:55 hrs.

Una nueva tarjeta Bip! con un diseño especial de guanaco llegó a la red de Metro de Santiago para conmemorar los 100 años de los Parques Nacionales de Chile.

El nuevo lanzamiento se realizó este viernes en la estación Plaza de Armas, en el marco de la exposición del concurso "Afiches por la Naturaleza" de Ladera Sur, una muestra gratuita con obras de artistas de distintas partes del país, inspiradas en los paisajes y la biodiversidad de las áreas protegidas.

La actividad se enmarca como parte de la campaña "Natural es Cuidar", impulsada por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), CONAF, The Pew Charitable Trusts y Ladera Sur, junto a Metro de Santiago, cuyo objetivo es invitar a los pasajeros a hacer una pausa en su rutina diaria y reconectarse con la riqueza de las áreas protegidas de Chile.

¿Dónde conseguir la nueva tarjeta Bip! con diseño de guanaco?

La edición especial de la nueva Tarjeta Bip! está disponible desde este viernes en las siguientes 15 estaciones:

Los Dominicos (Línea 1)

Manquehue (Línea 1)

Tobalaba (Línea 1 y 4)

Baquedano (Línea 1 y 5)

La Moneda (Línea 1)

San Pablo (Línea 1 y 5)

La Cisterna (Línea 2 y 4A)

Vespucio Norte (Línea 2)

Santa Isabel (Línea 5)

Bellavista La Florida (Línea 5)

Irarrázaval (Línea 3 y 5)

San Joaquín (Línea 5)

Plaza de Maipú (Línea 5)

Plaza de Puente Alto (Línea 4)

Vicente Valdés (Línea 4 y 5)

Francisco Solís Germani, director del proyecto Cuidando la Naturaleza para Chile de The Pew Charitable Trusts, valoró el lanzamiento de esta nueva campaña y la posibilidad de llevar esta celebración a un espacio por el que circulan millones de personas.

"Creemos que este hito es una oportunidad para festejar el patrimonio natural que nos llena de orgullo como país. Y qué mejor que realizarlo de la mano de Metro, un lugar de encuentro donde logramos amplificar este mensaje a los millones de pasajeros que se movilizan diariamente", comentó.

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Exposición gratuita en estación Plaza de Armas

"Afiches por la Naturaleza" reúne 20 obras finalistas de un concurso organizado por Ladera Sur. La convocatoria recibió más de 400 propuestas de artistas, diseñadores e ilustradores de distintas regiones del país.

La muestra busca que los pasajeros puedan descubrir, a través de estas piezas gráficas, los paisajes y la riqueza natural de Chile durante sus viajes cotidianos.

Javiera Chamorro, directora de la Corporación Cultural MetroArte, destacó que la idea es que las personas puedan detenerse a observar las obras y conocer más sobre el patrimonio natural. "Queremos que, en medio de un viaje cotidiano, las personas puedan detenerse frente a un afiche, descubrir un paisaje de nuestro país y conocer un poco más de lo que estamos llamados a cuidar", señaló.

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