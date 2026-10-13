Metro de Santiago cambia nombre de estación La Moneda temporalmente y lanzan tarjetas bip! especiales

13 oct. 2026 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

La estación La Moneda del Metro de Santiago cambió simbólicamente su nombre a “Semana de la Pyme”, en el marco de una iniciativa que busca visibilizar el aporte de las pequeñas y medianas empresas al desarrollo económico del país.

La actividad fue impulsada por el Ministerio de Economía, Metro de Santiago y Abastible, coincidiendo con el inicio de una nueva versión de la Semana de la Pyme 2026, que se extenderá hasta el próximo 16 de octubre.

Además, durante la jornada se anunció la venta de una edición especial de tarjetas Bip! con diseños inspirados en “Condorito Emprendedor”, que estarán disponibles en distintas estaciones de la red.

¿Por qué cambió de nombre la estación La Moneda?

El cambio de nombre es simbólico y busca acercar el ecosistema emprendedor a la ciudadanía, destacando el papel de las empresas de menor tamaño en la generación de empleo y el crecimiento económico.

En la actividad participaron el biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; el presidente de Metro de Santiago, Patricio Rey; y la gerenta corporativa Legal, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Abastible, Paula Jervis.

“Con las pymes, Chile se mueve. Y hoy queremos que miles de personas vean y reconozcan el aporte de quienes emprenden, innovan y generan empleo en todo el país”, señaló el biministro Daniel Mas.

Por su parte, Patricio Rey destacó el rol de Metro como espacio de conexión entre las personas y las oportunidades, afirmando que también buscan que sus estaciones sean lugares donde las pymes puedan encontrar nuevos clientes y oportunidades para crecer.

¿Dónde comprar las tarjetas Bip! especiales de Condorito?

En el marco de la Semana de la Pyme 2026, también se anunció una edición especial de tarjetas Bip! con tres diseños distintos de “Condorito Emprendedor”, personaje de la cultura popular chilena que se suma a esta iniciativa.

Las tarjetas estarán disponibles para la venta en las siguientes estaciones del Metro de Santiago:

Baquedano (Líneas 1 y 5).

Tobalaba (Líneas 1 y 4).

Escuela Militar.

Plaza de Maipú.

Plaza de Puente Alto.

Vespucio Norte.

Bellavista de La Florida.

La Cisterna (Líneas 2 y 4).

Santa Ana (Líneas 2 y 5).

La Moneda.

La iniciativa busca destacar el aporte de las pequeñas empresas y promover el vínculo entre los emprendimientos y la ciudadanía.

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Semana de la Pyme 2026: ¿hasta cuándo se realizará?

La Semana de la Pyme es una iniciativa que se realiza desde 2012 y contempla actividades de promoción, capacitación, vinculación y apoyo al emprendimiento en distintas regiones del país.

Este año, la celebración se desarrolla bajo el lema “Con las Pymes, Chile se mueve” y se extenderá desde el 13 hasta el 16 de octubre, con más de 380 actividades programadas a nivel nacional.

Quienes quieran conocer la programación y revisar las actividades disponibles pueden ingresar al sitio web oficial (pincha aquí)