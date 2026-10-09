BTS en Chile: Metro de Santiago extenderá su horario durante los tres días de conciertos

09 oct. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago anunció una extensión horaria de sus servicios para los días 14, 16 y 17 de octubre, en el marco de los conciertos de BTS en Chile. La medida busca facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares tras los espectáculos.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, el servicio funcionará hasta las 00:00 horas en determinadas estaciones de las líneas 3, 5 y 6. Además, habrá alternativas de estacionamiento mediante el sistema Park and Ride.

¿Qué días se extenderá el horario de Metro?

La extensión del servicio estará vigente los días miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre. Durante esas jornadas, los trenes circularán hasta la medianoche en las estaciones habilitadas para el ingreso y la salida de pasajeros.

La medida contempla estaciones de las líneas 3, 5 y 6, por lo que Metro llamó a los usuarios a revisar previamente los puntos habilitados y planificar sus desplazamientos.

¿Qué estaciones estarán habilitadas?

Las estaciones habilitadas para el ingreso de pasajeros serán:

Línea 3: Ñuñoa.

Línea 6: Ñuñoa y Estadio Nacional.

Líneas 5 y 6: Ñuble.

En tanto, las estaciones habilitadas para la salida de pasajeros serán las siguientes:

Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero , Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés. Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Asimismo, habrá combinaciones disponibles en las estaciones Ñuñoa, entre las líneas 3 y 6, y Ñuble, entre las líneas 5 y 6. También se habilitarán la intermodal de Bellavista de La Florida, correspondiente a la línea 5, y la de Franklin, de la línea 6.

Habrá estacionamientos Park and Ride

Junto con la extensión horaria, Metro informó que contará con servicios de Park and Ride en Mallplaza Egaña y Mallplaza Vespucio, como alternativa para quienes se trasladen en vehículo particular y quieran combinar su viaje con el transporte público.

Finalmente, la empresa recomendó a los pasajeros planificar sus recorridos con anticipación y llevar la tarjeta bip! cargada para facilitar el regreso a casa después de los conciertos.

Para revisar más información sobre la extensión horaria y las estaciones habilitadas, se puede consultar el sitio web oficial de Metro de Santiago.

Revisa nuestra extensión horaria de los días 14,16 y 17 de octubre y planifica tu regreso a casa. ? También contaremos con servicios de Park and Ride en Mall Plaza Egaña y Vespucio. ? Recuerda llevar tu bip! cargada y planificar tu viaje con anticipación. Más información en https://t.co/m17k2fNeat. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 9, 2026

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