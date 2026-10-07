Anuncian nueva venta limitada de entradas para conciertos de BTS: Revisa cuándo y dónde comprar

07 oct. 2026 - 13:07 hrs.

La productora DG Medios anunció que este miércoles a las 15:00 horas está disponible una venta limitada de entradas para BTS, banda de K-pop que se presenta en los próximos días en el Estadio Nacional.

Según la publicación compartida en Instagram, los tickets se pueden adquirir en Ticketmaster (pincha aquí).

Ante la posibilidad de que se agoten rápidamente, la fila virtual iniciará "30 minutos previo a la venta general", indicó DG Medios.

"Te recomendamos realizar el proceso de ingreso previo a esto para tener una experiencia expedita", agregaron en la red social.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en Chile?

La famosa banda surcoreana dará tres conciertos durante el mes de octubre en el Coliseo de Ñuñoa. Las fechas son las siguientes:

Miércoles 14 de octubre de 2026

Viernes 16 de octubre de 2026

Sábado 17 de octubre de 2026

La agrupación ya se presentó en Colombia y este miércoles inicia su paso por Perú, para luego trasladarse a Chile, y finalmente a Argentina y Brasil.

AFP

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