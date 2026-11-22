22 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Uno de los primeros beneficios económicos anunciados por el Gobierno del presidente José Antonio Kast fue el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, anunciado en la primera Cuenta Pública del mandatario.

Este bono beneficia con un monto equivalente a $30.000 a familias con hijas o hijos menores de 13 años y comenzó a pagarse en septiembre de este 2026.

Para recibir este aporte único, se deben cumplir ciertas condiciones. Aquí te contamos cuáles son los requisitos.

Todos los requisitos que hay que cumplir para recibir el bono de $30 mil por hijo

Tener niños o niñas que hasta el 1 de junio de 2026 tengan hasta 13 años.

Que estén dentro del 80 % más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

Personas que hoy reciben el Subsidio Familiar (SUF).

Quienes perciben la Asignación Familiar o la Asignación Maternal.

Aquellos que reciben el subsidio para personas con discapacidad, siempre que sean menores de 18 años y pertenezcan al 60 % más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Beneficiarios de las transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

El jefe o la jefa de hogar, en los casos en que el niño o niña no tenga ninguno de los beneficios anteriores.

Padres con hijos que tengan una prestación familiar vigente.

El pago del aporte es automático, por lo que no se debe postular para recibirlo, pues el Estado toma en cuenta los datos de las personas para asignar el beneficio.

Todo sobre Bono Extraordinario de apoyo a la niñez