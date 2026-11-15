Bono control niño sano: ¿Hasta qué edad del niño se puede recibir?

15 nov. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono por Control Niño Sano es un aporte en dinero para las familias del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades que tienen niños o niñas menores de edad.

Para cobrarlo, las familias deben demostrar que los controles de salud infantil de sus hijos están al día y entregar ese comprobante en su municipalidad.

¿Hasta qué edad del niño se puede recibir?

Pero no se entrega durante toda la niñez, sino hasta que el niño o niña cumpla seis años.

Este 2026, el bono entrega $10.000 por cada niño, siempre y cuando los padres o tutores cumplan con los siguientes requisitos:

Haber firmado la carta compromiso y el Plan de Intervención.

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Tener integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo, y demostrar que el control de salud del niño o niña está al día.

Para conocer si a tu familia le corresponde este bono y también la fecha y forma de pago, puedes entrar a este enlace (clic aquí) e ingresar el RUT de la persona beneficiaria.

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