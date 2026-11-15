Subsidio DS19: ¿Cuál es el ahorro mínimo para postular?

15 nov. 2026 - 15:00 hrs.

El Estado permite a las familias chilenas acceder al sueño de la casa propia gracias a algunos subsidios que facilitan la compra de la primera vivienda. Es el caso del Subsidio DS19, beneficio al que se postula con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que permite a inmobiliarias o constructoras presentar proyectos habitacionales.

La particularidad de este subsidio es que se tramita directamente con la inmobiliaria o constructora del proyecto habitacional, siempre que esté acogida al beneficio.

Las personas que deseen optar a este beneficio deben tener un ahorro mínimo depositado en su cuenta de ahorro para la vivienda al momento de la postulación y cuyo monto dependerá de la propiedad a la que se quiera acceder.

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular?

Pueden acceder al Subsidio DS19, también conocido como Programa de Integración Social y Territorial, quienes ya cuenten con un subsidio como el DS1, pero también las personas que no tengan subsidio.

Para esto, deberán contar con un ahorro mínimo de 40 UF ($1.600.000 aproximadamente) en el caso de que se hayan adjudicado el DS1 tramo 2 y un ahorro de 80 UF ($3.300.000 aproximadamente) en caso de tener el tramo 3 del DS1.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Subsidio DS19?

Para optar a este programa habitacional y postular a los cupos disponibles en los proyectos inmobiliarios en convenio, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Clasificación socioeconómica: Quienes postulen a los cupos regulares de sectores medios sin un subsidio previo deben pertenecer hasta el 90% de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH), mientras que quienes ya poseen un subsidio adjudicado (como el DS49 o DS1 Tramo 1) quedan eximidos de este límite.

Ahorro mínimo en cuenta: Es obligatorio contar con el monto de ahorro exigido según el valor de la vivienda elegida, aunque una de las grandes ventajas del programa es que la cuenta de ahorro habitacional no requiere una antigüedad mínima de 12 meses.

No poseer una propiedad: Ni la persona solicitante ni su cónyuge o conviviente civil pueden ser dueños de ninguna vivienda al momento de inscribirse.

Requisitos generales de identificación: Ser mayor de 18 años y contar con cédula de identidad vigente.

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