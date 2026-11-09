¿A cuánto llegará la UF?: Esto subirían las cuotas de créditos y dividendos

09 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de 2026 subió un 0,5%, mientras que la inflación anual llegó a 4,5%.

Estos datos tendrán un impacto directo en el valor de la Unidad de Fomento (UF), una unidad de medida que mantiene actualizado el valor de créditos, dividendos y deudas.

¿A cuánto llegará la UF?

Teniendo en cuenta esto, la UF subirá entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre, pasando de los $41.295,46 a $41.501,94. En concreto, el alza total será de unos $206 durante el período.

¿Cuánto subirán los pagos en UF?

Así, pagos como arriendos, dividendos y créditos subirán en este periodo, ya que por cada UF de cuota, el pago sube unos $192 entre fines de octubre y fines de noviembre.

Por ejemplo, un crédito de 5 UF, al 10 de noviembre, sería de unos $206.512, pero al 9 de diciembre ya habrá aumentado a $207.510, es decir, unos $998 de alza.

Por otro lado, un arriendo de unas 10 UF pasaría de costar hoy unos $413.023 a $415.019 al 9 de diciembre, o sea, $1.996 de aumento.

Ahora bien, un dividendo de 20 UF a la fecha se traduce en $826.047, pero al 9 de diciembre subirá $3.992, quedando en $830.039.

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