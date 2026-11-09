¿A cuánto llegará la UF?: Esto subirían las cuotas de créditos y dividendos
Según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de 2026 subió un 0,5%, mientras que la inflación anual llegó a 4,5%.
Estos datos tendrán un impacto directo en el valor de la Unidad de Fomento (UF), una unidad de medida que mantiene actualizado el valor de créditos, dividendos y deudas.
¿A cuánto llegará la UF?
Teniendo en cuenta esto, la UF subirá entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre, pasando de los $41.295,46 a $41.501,94. En concreto, el alza total será de unos $206 durante el período.Ir a la siguiente nota
¿Cuánto subirán los pagos en UF?
Así, pagos como arriendos, dividendos y créditos subirán en este periodo, ya que por cada UF de cuota, el pago sube unos $192 entre fines de octubre y fines de noviembre.
Por ejemplo, un crédito de 5 UF, al 10 de noviembre, sería de unos $206.512, pero al 9 de diciembre ya habrá aumentado a $207.510, es decir, unos $998 de alza.
Por otro lado, un arriendo de unas 10 UF pasaría de costar hoy unos $413.023 a $415.019 al 9 de diciembre, o sea, $1.996 de aumento.
Ahora bien, un dividendo de 20 UF a la fecha se traduce en $826.047, pero al 9 de diciembre subirá $3.992, quedando en $830.039.
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