Tarjeta Banco de Materiales: ¿Qué beneficios solo sirven para arreglar la casa?
La Tarjeta Banco de Materiales para casas y departamentos es un subsidio estatal que ayuda a las personas beneficiarias a mejorar sus viviendas.
Específicamente, entrega un monto destinado a comprar materiales de construcción, que puede usarse para arreglar techos o baños, instalar o reponer cierres perimetrales o renovar pisos.
¿Qué beneficios solo sirven para arreglar la casa?
En el listado de beneficios figuran cuatro opciones de mejoramiento del hogar; sin embargo, algunas aplican solamente para casas y otras exclusivamente para departamentos.Ir a la siguiente nota
Específicamente, las cuatro opciones que se pueden aplicar en el arreglo de una casa son: reparación de techumbre, reparación de baño, cercos y rejas, y mejoramiento de pisos.
Por otro lado, para el departamento solo se pueden reparar baños y mejorar pisos.
¿Cuáles son los requisitos?
Sin embargo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos para recibir el subsidio:
- Tener 18 años o más.
- Ser jefe o jefa de hogar.
- Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva.
- Contar con cédula de identidad vigente.
- Estar entre el 40 % y el 90 % de la calificación socioeconómica según el Registro Social de Hogares (RSH).
- Ser propietario o propietaria de una única vivienda.
- Habitar la vivienda en la que utilizarás el subsidio.
- No haber sido beneficiario o beneficiaria del Programa de Protección al Patrimonio Familiar o Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.
Por otro lado, la vivienda también debe tener estas condiciones:
- Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.
- Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 Unidades de Fomento (UF).
- Tener una antigüedad mínima de 10 años.
- Corresponder a una casa o departamento.
Finalmente, si postulas para reparar el techo y la propiedad tiene techumbre de fibrocemento o pizarreño, no podrás participar del proceso.
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