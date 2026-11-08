Tarjeta Banco de Materiales: ¿Qué beneficios solo sirven para arreglar la casa?

08 nov. 2026 - 10:00 hrs.

La Tarjeta Banco de Materiales para casas y departamentos es un subsidio estatal que ayuda a las personas beneficiarias a mejorar sus viviendas.

Específicamente, entrega un monto destinado a comprar materiales de construcción, que puede usarse para arreglar techos o baños, instalar o reponer cierres perimetrales o renovar pisos.

¿Qué beneficios solo sirven para arreglar la casa?

En el listado de beneficios figuran cuatro opciones de mejoramiento del hogar; sin embargo, algunas aplican solamente para casas y otras exclusivamente para departamentos.

Específicamente, las cuatro opciones que se pueden aplicar en el arreglo de una casa son: reparación de techumbre, reparación de baño, cercos y rejas, y mejoramiento de pisos.

Por otro lado, para el departamento solo se pueden reparar baños y mejorar pisos.

¿Cuáles son los requisitos?

Sin embargo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos para recibir el subsidio:

Tener 18 años o más.

Ser jefe o jefa de hogar.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva.

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar entre el 40 % y el 90 % de la calificación socioeconómica según el Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario o propietaria de una única vivienda.

Habitar la vivienda en la que utilizarás el subsidio.

No haber sido beneficiario o beneficiaria del Programa de Protección al Patrimonio Familiar o Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.

Por otro lado, la vivienda también debe tener estas condiciones:

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 Unidades de Fomento (UF).

Tener una antigüedad mínima de 10 años.

Corresponder a una casa o departamento.

Finalmente, si postulas para reparar el techo y la propiedad tiene techumbre de fibrocemento o pizarreño, no podrás participar del proceso.

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