Tarjeta banco de materiales: Este es el ahorro mínimo que necesitas para postular al cambio de piso de tu vivienda

04 nov. 2026 - 09:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrirá un nuevo llamado a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0. Este subsidio del Estado permite financiar la compra de materiales de construcción para realizar mejoras de baja complejidad técnica en casas y departamentos.

En concreto, el beneficio otorga un monto para la compra de materiales de construcción, ya sea para reparación de techumbres o baños, instalación o reposición de cierres perimetrales o mejoramiento de pisos.

Este último aspecto tiene un requisito crucial correspondiente a un determinado ahorro mínimo para postular.

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular al cambio de piso?

Finalmente, el subsidio entrega diferentes montos dependiendo del tipo de arreglo que se quiera realizar a la casa o departamento, con un tope de 1,6 millones y, para postular a cada uno, es necesario tener un ahorro mínimo según el tipo de obra.

Por ejemplo, para postular al mejoramiento de pisos para casas y departamentos debes contar con un ahorro mínimo depositado hasta el día de cierre de la postulación, en una de las cuatro instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

Este monto corresponde a 1 UF ($41.263 según reportes del SII al día de cierre de esta nota).

Esta cifra de ahorro mínimo también aplica para las postulaciones a la reparación de baño (casas y departamentos) y reparación de techumbre (solo casas). En el caso de la instalación de cierres perimetrales para casas, el ahorro mínimo fue fijado en 2 UF ($82.526 aproximadamente).

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales en noviembre?

La postulación a la Tarjeta Banco de Materiales se podrá realizar desde el próximo lunes 9 de noviembre hasta el miércoles 9 de diciembre a través del portal de ChileAtiende.

El aporte se entrega mediante una tarjeta digital, similar a una Gift Card, que permite comprar los materiales necesarios para realizar las mejoras en ferreterías en convenio con el Serviu de la región correspondiente.

¿Qué reparaciones se pueden realizar?

El beneficio está destinado a financiar cuatro tipos de mejoras en las viviendas, con montos que varían según el trabajo que se necesite realizar.

Reparación de techumbres: dirigida exclusivamente a casas, permite realizar intervenciones para mejorar el estado del techo. El monto del subsidio es de 25 UF, equivalentes a cerca de $1.022.000.

Reparación de baños: disponible para casas y departamentos, considera mejoras en instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. El aporte es de 15 UF, aproximadamente $613.000.

Cercos y rejas: destinado exclusivamente a casas, permite construir o reemplazar cierres para contribuir a la seguridad y delimitación de la propiedad familiar. El subsidio alcanza hasta 40 UF, equivalentes a cerca de $1.635.000.

Mejoramiento de pisos: disponible para casas y departamentos, permite reemplazar o instalar revestimientos como cerámica, azulejos, porcelanato y piso flotante, entre otros. El monto es de 15 UF, aproximadamente $613.000.

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