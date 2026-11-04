Violento robo en vivienda en La Florida: Delincuentes habrían secuestrado al dueño de casa para obligarlo a retirar dinero

04 nov. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial se encuentra en pleno desarrollo en el sector de Alicahue con Santa Teresa de Los Andes, en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana, a raíz de un robo al interior de una vivienda.

Según información preliminar de Carabineros, un grupo de delincuentes habría ingresado al domicilio y amarrado a sus ocupantes para sustraer diversas especies.

Sin embargo, los sujetos también se habrían llevado al dueño de casa para trasladarlo a distintos cajeros automáticos para retirar dinero.

Víctima se mantiene desaparecida

Tras el hecho, personal policial se desplegó en el sector para intentar dar con el paradero del hombre.

Personal policial se mantiene en el sector de Alicahue con Santa Teresa de Los Andes, mientras se desarrollan las primeras diligencias para reunir antecedentes sobre la participación de los involucrados.

Nuevos antecedentes se conocen sobre el procedimiento policial que se desarrolla en la comuna de La Florida, luego de un violento asalto que habría terminado con el dueño de casa retenido por los delincuentes.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría ocurrido cerca de las 05:00 horas, cuando tres sujetos ingresaron a la vivienda y maniataron al grupo familiar que se encontraba en su interior.

Los individuos habrían permanecido cerca de una hora en la propiedad, tiempo durante el cual sustrajeron diversas especies. Posteriormente, habrían escapado en un automóvil rojo tipo hatchback, llevando al dueño de casa en su interior.

Vecinos manifiestan preocupación por lo ocurrido

El hecho generó preocupación entre los residentes del sector. Uno de ellos relató que se enteró de lo sucedido luego de que su madre escuchara la alarma comunitaria: "Me enteré hace poco. Mi mamá escuchó la alarma comunitaria y me dijo: 'Hijo, ¿sabes que secuestraron a un vecino?'".

El mismo residente aseguró que no conocía a la víctima, pero manifestó su inquietud por lo ocurrido: "Yo no conozco al vecino. Normalmente yo transito por acá, vivo hace 20 años acá, y que esto pase me parece una locura".

Además, cuestionó la presencia de seguridad ciudadana en el sector y pidió reforzar las medidas de vigilancia: "La seguridad ciudadana viene de vez en cuando y casi nunca vienen", señaló.

Finalmente, expresó su deseo de que el hombre sea encontrado con vida y llamó a las autoridades comunales a tomar medidas: "Espero que aparezca el vecino y con vida. El alcalde de La Florida va a tener que venir e instalar más cámaras, no es suficiente".