Intenso operativo en Barrio Meiggs: Instalan nuevas rejas para recuperar espacios públicos

04 nov. 2026 - 07:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos se desarrolla este miércoles en Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago.

Se trata de la quinta intervención municipal en el sector, que contempla la instalación de nuevos portones, limpieza, pintura y despeje de calles para combatir el comercio ambulante y mejorar la seguridad.

La intervención se realiza desde la intersección de Bascuñán Guerrero con Sazié, donde se instalarán dos nuevos portones, uno en ese sector y otro en calle Unión Latinoamericana. Los trabajos también consideran el entorno de Salvador Sanfuentes, donde se encuentra el CESFAM número 5.

Nuevos cierres buscan recuperar calles y facilitar el tránsito

Arturo Urrutia, director del área de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, explicó que el procedimiento contempla una recuperación más amplia del barrio.

"Es una de las etapas de recuperación del espacio en el barrio Meiggs, que no es solamente recuperación por los toldos, sino que, por supuesto, es una recuperación de pintura. (...) Lo otro es el lavado, pintura, el corte de los árboles".

El funcionario también destacó que uno de los objetivos es recuperar la circulación vehicular y facilitar el acceso de los vehículos de emergencia al CESFAM.

"Es muy difícil el tránsito de una ambulancia, siempre la ambulancia tiene que parar, pedir permiso, que se baje el paramédico para poder ir despejando acá la calle, no puede circular", sostuvo.

Municipalidad destaca resultados de las intervenciones

Consultado por los resultados de las medidas implementadas en el sector, Urrutia aseguró que los delitos han disminuido. "Sobre el 70% de delitos han bajado en este sector de Meiggs". Además, al referirse específicamente al contrabando de cigarrillos, afirmó que "eso ha bajado en un 77% incluso. Son los números oficiales que tiene Carabineros de Chile".

El director de Seguridad señaló que todavía quedan algunas cuadras por intervenir y que la estrategia contempla mantener el control de los espacios recuperados.

Urrutia también identificó sectores donde funcionarían bodegas clandestinas utilizadas para almacenar cigarrillos de contrabando.

"Ahí llegan los camiones, descargan, tienen unas bodegas clandestinas y hoy día, como se va a controlar, evidentemente, seguramente se van a cambiar a otro lado". Asimismo, advirtió que el comercio ilegal de estos productos provoca pérdidas tributarias superiores a los mil millones de dólares anuales.

Finalmente, el funcionario sostuvo que el propósito del municipio es recuperar el barrio y mejorar las condiciones para comerciantes establecidos y visitantes. "Esperamos de aquí a un año más tener una comuna, insisto, más tranquila, más ordenada, más justa, más equilibrada, para que la gente pueda vivir con una mejor calidad de vida".