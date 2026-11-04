Valparaíso no tendrá fiesta de Año Nuevo en Plaza Sotomayor por trabajos de remodelación

04 nov. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

La tradicional celebración de Año Nuevo en Plaza Sotomayor de Valparaíso tendrá un cambio este 31 de diciembre. La Municipalidad confirmó que no realizará actividades con escenario y artistas en ese punto, debido a las obras de remodelación que mantendrán cerrado el sector durante varios meses.

Los trabajos consideran una inversión del Gobierno Regional cercana a los $3.700 millones y contemplan mejoras en Plaza Sotomayor, Plaza Justicia y el acceso al muelle Prat.

El proyecto tiene un plazo estimado de 150 días, por lo que las faenas coincidirán con la celebración de fin de año.

Municipio trasladará las actividades a cuatro puntos de Valparaíso

La alcaldesa Camila Nieto confirmó que la celebración se mantendrá y que los fuegos artificiales no se suspenderán, pero las actividades culturales y presentaciones artísticas serán distribuidas en cuatro sectores de la ciudad.

"Lo primero es dar la certeza de que vamos a tener show pirotécnico, al igual que el año pasado. Vamos a estar precisamente con todo lo que va a ser nuestra fiesta en el mar del Año Nuevo. Vamos a diversificar en cuatro puntos y en cuatro barrios comerciales distintas activaciones culturales de fiesta, podríamos decir, y sobre todo con el objetivo, como el Año Nuevo creo que es el jueves en la noche, hacia viernes, con el objetivo que las personas que vienen a ver el futuro técnico a nuestra ciudad se queden durante el fin de semana", señaló la jefa comunal.

Cámara de Comercio advierte la importancia de la celebración

Desde la Cámara de Comercio de Valparaíso también se refirieron a los cambios y destacaron la necesidad de contar con alternativas para mantener el movimiento turístico y económico durante esas fechas.

"Lo importante es que el municipio ya está trabajando en alternativas para desarrollar actividades en distintos sectores de la ciudad y que las obras no afectarán el espectáculo de fuegos artificiales en el puerto. No podemos olvidar que el Año Nuevo es una de las celebraciones más importantes para el turismo y el comercio de nuestra región", señaló Marcela Pastenes.

Además, recordaron que los fuegos artificiales en el borde costero de Valparaíso han convocado en años anteriores a más de un millón de personas.

Pese al cambio de ubicación, la celebración de Año Nuevo en el mar se mantiene. La principal modificación estará en la distribución de las actividades culturales y los puntos de encuentro, cuyos detalles serán comunicados próximamente por la Municipalidad de Valparaíso.