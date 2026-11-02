Gendarmería detecta presuntas drogas ocultas en la ropa de un lactante de nueve meses en cárcel de Valparaíso

02 nov. 2026 - 23:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un particular hallazgo realizó una funcionaria de Gendarmería en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, luego de detectar presuntas sustancias ilícitas ocultas en la ropa de un lactante de nueve meses que ingresaba al recinto junto a su madre.

El hecho ocurrió el domingo en el sector de visitas de la cárcel, cuando la funcionaria efectuaba el procedimiento de revisión y advirtió la presencia de varios envoltorios escondidos en una de las prendas del bebé.

¿Cómo encontraron las presuntas sustancias ilícitas?

De acuerdo a con un comunicado emitido por Gendarmería, durante la aplicación del protocolo de revisión corporal, la funcionaria encontró diez envoltorios y bolsas ocultos en la costura del pantalón del lactante.

Tras el hallazgo, se activaron los procedimientos correspondientes y se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, organismo que deberá determinar las circunstancias del caso y las eventuales responsabilidades.

Además, Gendarmería informó lo ocurrido al Juzgado de Familia de Valparaíso, con el objetivo de que se adopten las medidas de protección correspondientes para el bebé y para otro hijo menor de edad que también acompañaba a la mujer.

En tanto, los elementos encontrados fueron incautados y quedaron debidamente etiquetados bajo cadena de custodia.

"Gendarmería de Chile destaca el profesionalismo y la atención de la funcionaria, quien reaccionó oportunamente ante un método de evasión poco convencional, inescrupuloso y reprochable", señaló la institución.

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