Postulaciones a Gendarmería: ¿Cuánto gana un funcionario recién egresado y hasta cuándo se puede postular?

30 oct. 2026 - 12:30 hrs.

Gendarmería de Chile abrió una nueva convocatoria para quienes quieran incorporarse a la institución y desarrollar funciones vinculadas a la seguridad pública y el sistema penitenciario. El proceso contempla dos alternativas de formación: Aspirante a Oficial Penitenciario y Gendarme Alumno o Alumna.

Uno de los aspectos que genera mayor interés entre quienes buscan ingresar a la institución es la remuneración que pueden recibir una vez finalizada su formación. Según los montos referenciales publicados por la Escuela de Gendarmería, un funcionario recién egresado puede recibir desde $992.028 líquidos mensuales, mientras que en el caso de los oficiales la cifra supera el millón y medio de pesos.

Pero además de los sueldos, quienes estén interesados en participar del proceso deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con la edad, nacionalidad, estudios y antecedentes personales.

¿Cuánto gana un gendarme en Chile?

De acuerdo con los antecedentes publicados por la Escuela de Gendarmería, las remuneraciones líquidas referenciales para funcionarios recién egresados son las siguientes:

Gendarme: $992.028 líquidos mensuales.

Subteniente (oficial penitenciario): $1.566.384 líquidos mensuales.

Los montos corresponden a remuneraciones referenciales una vez finalizada la formación y varían según el escalafón al que ingrese el funcionario.

¿Cuáles son los requisitos para postular a Gendarmería?

De acuerdo con la información difundida por la Escuela de Gendarmería para el proceso de Gendarme Alumno y Alumna, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Nacionalidad: Chilena.

Estado civil: Soltero o soltera.

Edad: Tener entre 18 y 25 años cumplidos al momento del ingreso.

cumplidos al momento del ingreso. Estudios: Haber aprobado cuarto año de Enseñanza Media antes de ingresar al plantel.

Salud: Ser compatible con las exigencias institucionales.

Situación militar: Mantenerla al día , sin que esto implique haber realizado el servicio militar.

, sin que esto implique haber realizado el servicio militar. Antecedentes personales: Deben ser intachables.

Estatura: No existe un requisito mínimo.

Tatuajes: No deben ser visibles con el uniforme institucional.

Además, la gráfica oficial establece un costo de inscripción de 0,25 UF.

¿Cuáles son las etapas del proceso de selección?

El proceso de admisión contempla distintas evaluaciones para determinar si los postulantes cumplen con las condiciones exigidas por la institución.

Según la información difundida por la Escuela de Gendarmería, las etapas son:

Inscripción y verificación: revisión de los antecedentes y documentación de los postulantes.

revisión de los antecedentes y documentación de los postulantes. Evaluación psicométrica: instancia destinada a evaluar aspectos psicológicos y características personales.

Evaluación física y médica: pruebas para determinar si los candidatos cumplen con las condiciones físicas y de salud requeridas.

y médica: pruebas para determinar si los candidatos cumplen con las condiciones físicas y de salud requeridas. Entrevista personal: evaluación individual de los postulantes.

Resultados finales: publicación de quienes fueron seleccionados para ingresar al proceso de formación.

¿Qué beneficios entrega Gendarmería durante la formación?

Además de la proyección laboral, la Escuela de Gendarmería contempla beneficios para sus estudiantes, entre ellos:

Hospedaje.

Alimentación.

Uniforme.

Seguro de salud.

Estipendio mensual.

La formación de Gendarme Alumno y Alumna contempla dos semestres académicos, mientras que el programa de Aspirantes a Oficial tendrá una duración de ocho semestres a partir de 2027.

¿Hasta cuándo se puede postular a Gendarmería?

Gendarmería de Chile difundió una convocatoria para ingresar a sus programas de formación. Sin embargo, las fechas informadas presentan una diferencia: la publicación en redes sociales señala como plazo el 9 de noviembre, mientras que la gráfica de requisitos para Gendarme Alumno y Alumna indica el 2 de noviembre.

Por ello, es importante revisar el calendario vigente y las condiciones específicas de cada proceso en los canales oficiales de la Escuela de Gendarmería.

Las personas interesadas pueden obtener más antecedentes a través del sitio web (pincha aquí) o escribir al correo admision.escuela@gendarmeria.cl

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