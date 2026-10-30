Dirigente entrega caja de herramientas de juguete a ministro Campos: "Para que juegue con ellas y no con los agricultores"

30 oct. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular interpelación recibió el ministro de Agricultura, Jaime Campos, durante una visita a la comuna de Sagrada Familia, en la región del Maule.

El vicepresidente de Agricultores Unidos, Juan Baeza, le entregó un inusual regalo: "Estas herramientas son de juguete. Se las dejo para que juegue con ellas y no con los agricultores de Chile", decía la nota que acompañaba a caja de herramientas de juguete.

Además, le pidió dejar su cargo, acusándolo de no responder a las necesidades del sector agrícola: "El campo no es un lugar para aprender. Le pido respetuosamente que dé un paso al costado para que el agro salga adelante”, dijo Baeza.

Agricultores reclamaron apoyo tras daños por temporales

El reclamo se produjo en medio de las solicitudes de los agricultores para recibir apoyo por los daños que dejaron las intensas precipitaciones, granizadas y fuertes vientos registrados en la región.

Durante la misma visita, el ministro declaró emergencia agrícola en 14 comunas del Maule: Talca, Curepto, Maule, Río Claro, Pencahue, San Clemente, Teno, Romeral, Curicó, Rauco, Sagrada Familia, Molina, Parral y Retiro.

La declaración permitirá disponer de instrumentos de apoyo para productores silvoagropecuarios y habitantes rurales afectados en las comunas incluidas.

Ante los cuestionamientos por un supuesto compromiso incumplido en esta materia, Campos respondió: "No he prometido nada".

Pese a esto, Baeza le manifestó su descontento al secretario de Estado: "Y le digo la verdad, si usted ama Chile, quiere a Chile, respeta la agricultura chilena, trate de dar un paso al costado", le dijo Baeza al secretario de Estado.