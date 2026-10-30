Atacan a hombre de 37 años con un objeto contundente en la cabeza en Osorno: Estaría en riesgo vital

30 oct. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 37 años estaría con riesgo vital y diagnóstico de muerte cerebral, luego de ser brutalmente agredido en una plaza del sector de Rahue Alto, en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos.

Según los antecedentes preliminares, la víctima fue sorprendida por dos desconocidos que lo golpearon por la espalda en la cabeza con un objeto contundente, al parecer, un madero.

El hecho ocurrió en un área delimitada por los pasajes Montevideo, Rocha, Paysandú y Arequipa, informó Radio Bío Bío.

El operativo policial

Tras el ataque, el hombre perdió el conocimiento y debió ser trasladado a un recinto asistencial, donde se le habría diagnosticado con muerte cerebral.

Según informó la PDI a Meganoticias, la Brigada de Homicidios de Osorno se encuentra realizando diligencias para esclarecer el violento episodio.

La entidad policial destacó que la investigación se encuentra en desarrollo, por lo que en las próximas horas podría haber novedades.

El objetivo principal de los investigadores es esclarecer la dinámica de la agresión. Por ahora se desconoce el paradero de los sospechosos.

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