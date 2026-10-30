Local del centro de Santiago sufre sexto robo en menos de seis meses: Carabineros logra detener a tres sujetos en flagrancia

30 oct. 2026 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas durante la madrugada luego de ingresar a robar al restaurante Las Tinajas ubicado en la comuna de Santiago. El procedimiento permitió recuperar dinero y especies que habían sido sustraídas desde el local.

El recinto se encuentra en el sector de Alameda con Santa Rosa, a un costado de las obras de construcción de la futura Línea 9 del Metro. Según relató su dueña, este fue el sexto robo que afecta al establecimiento en un período inferior a seis meses.

"Yo ya no sé qué hacer porque es gasto de reponer vidrios, gasto de reparar los candados, gasto de reponer, tuve que reponer caja registradora, porque hasta la caja registradora se la llevaron, licores", señaló la afectada por los constantes robos.

El descargo de la dueña del restaurante

De acuerdo con los antecedentes, algunos vecinos advirtieron que cuando sujetos forzaron una de las puertas de acceso al local y alertaron a la propietaria, quien se comunicó con Carabineros. Personal policial llegó al lugar y concretó la detención de los tres individuos en flagrancia.

"No es primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, es el sexto robo en menos de seis meses. Si no fuera por el ruido que metieron al romper todos los candados, nadie siente nada, entonces ya es demasiado", señaló la dueña del local.