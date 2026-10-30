Investigan homicidio de adolescente de 16 años en Pudahuel: Habría recibido un impacto balístico en eventual enfrentamiento

30 oct. 2026 - 05:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 16 años murió tras recibir un impacto balístico en un sector ubicado detrás del aeropuerto, en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana. La Fiscalía y equipos especializados de Carabineros realizan diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El fiscal ECOH Fernando García explicó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que, entre las hipótesis que se manejan, está la posibilidad de un enfrentamiento. Esto, debido a los múltiples hallazgos balísticos encontrados en el lugar.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía?

"Lo que se baraja hasta el momento es que habría existido eventualmente un enfrentamiento, aparentemente por los hallazgos balísticos en el lugar", señaló el persecutor, quien precisó que no se descartan otras hipótesis sobre la dinámica de los hechos.

En cuanto a la víctima, el fiscal confirmó que el adolescente falleció producto de un único impacto balístico. Tras resultar herido, habría sido trasladado por acompañantes hasta un centro asistencial de Lampa, comuna donde mantenía domicilio, aunque llegó sin vida.

Otro antecedente que forma parte de la investigación es que las personas que trasladaron al menor lo dejaron en el recinto asistencial y se retiraron rápidamente del lugar. "Hay registro de que efectivamente quienes lo trasladan dejan a la víctima en el lugar y rápidamente se van del SAPU", indicó el fiscal García.

Por ahora, las diligencias buscan establecer la identidad de quienes llevaron al adolescente hasta el centro asistencial y determinar cómo se produjo el homicidio. "Se están efectuando las investigaciones para poder establecer la identidad de esas personas, evidentemente, en pos de dar claridad a cómo ocurren los hechos", concluyó el fiscal.

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