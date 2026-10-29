Carabineros allana domicilio investigado por secuestro en Independencia: Hay cuatro detenidos

29 oct. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

Diferentes sustancias ilícitas y una variedad de teléfonos celulares fueron encontrados por Carabineros al interior de un domicilio que sería usado en supuestos secuestros en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

Preliminarmente se mantienen cuatro personas detenidas que fueron reconocidas por una de las presuntas víctimas que alertó a personal municipal de haber sido retenido minutos antes por parte de estos sujetos a cambio del pago de $100 mil.

El domicilio cuenta con investigaciones previas por delito de secuestros ocurridos durante la semana pasada. Además, Carabineros informa que la casa se encuentra tomada y se está intentando contactar a sus dueños.

¿Qué se sabe acerca del secuestro?

Anita Troncoso, directora de Seguridad Pública de la comuna de Independencia, relató: "Anoche, alrededor de las 01:00 de la mañana, una persona extranjera de sexo masculino se acercó a una de nuestras patrullas para indicarnos que había sido retenido en contra de su voluntad en una casa ubicada acá en (calle) López de Alcazar, en donde se le quitó sus especies particulares y se le solicitó dinero".

El hombre se encontraba transitando con su scooter por el lugar cuando ocurrieron los hechos.

Este no es el único antecedente de un secuestro en la zona: "Hace unos 10 días también Seguridad Pública adoptó un procedimiento en donde un hombre también extranjero nos comentó que había sido citado a través de una aplicación de citas a esta misma casa, también había sido retenido y él logró escapar por los techos", relató Troncoso.

Por su parte, el capitán Walter Spreng, oficial 9° Comisaria de Independencia, señaló que las víctimas relatan "un modus operandi muy similar y las mismas características del domicilio". Respecto a los detenidos, se trata de tres mujeres extranjeras y un hombre chileno.