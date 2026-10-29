Tour delictual en La Pintana: Detienen a cuatro sujetos y recuperan especies robadas avaluadas en $20 millones

29 oct. 2026 - 03:51 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro sujetos adultos fueron detenidos por Carabineros en la comuna de La Pintana, luego de ser sorprendidos manipulando especies presuntamente robadas al interior de una vivienda. El procedimiento permitió recuperar dos vehículos y diversas mercancías sustraídas durante la misma jornada, cuyo avalúo alcanza los $20 millones.

El operativo se originó a partir de una denuncia anónima que alertó a personal policial sobre un grupo de individuos que estaría descargando especies de posible origen ilícito. Ante esta situación, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 41ª Comisaría se trasladaron hasta un domicilio ubicado en calle Bernardino Parada.

Encontraron una pistola a fogueo con siete municiones

Al llegar al inmueble, los funcionarios advirtieron que la puerta de acceso estaba abierta y que una persona huyó hacia el interior al percatarse de la presencia policial. En el patio de la vivienda, Carabineros observó que el sujeto arrojó un bolso que contenía una pistola a fogueo con siete municiones.

En el mismo sector del domicilio, los efectivos sorprendieron a cuatro individuos manipulando cajas con especies pertenecientes a una empresa. Entre los artículos encontrados también había una importante cantidad de bebidas alcohólicas y un instrumento topográfico.

Especies fueron avaluadas en $20 millones

El capitán Manuel Fuentes, oficial de Ronda de la Prefectura Sur, entregó detalles del procedimiento y destacó la recuperación de los bienes sustraídos.

“Se detuvo a cuatro sujetos adultos gracias a estas diligencias investigativas, lo que nos permitió recuperar dos vehículos y diversas especies que habían sido sustraídas durante esta jornada, avaluadas en 20 millones de pesos”, señaló.

Tres víctimas de robos con intimidación

Los peritajes realizados por Carabineros permitieron establecer que las especies recuperadas estaban relacionadas con tres víctimas. Una de ellas sufrió el robo con intimidación de un vehículo perteneciente a su empresa, en el que transportaba alimentos para mascotas, licores y productos farmacéuticos.

Una segunda víctima fue intimidada y sufrió el robo de un instrumento topográfico en la comuna de San Miguel. En tanto, la tercera corresponde a un repartidor de una empresa, quien también fue víctima del robo con intimidación del vehículo en el que se movilizaba.

Cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público

Los cuatro imputados son adultos de 42, 42, 28 y 23 años, todos con antecedentes policiales. Tras el procedimiento, quedaron a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo con intimidación e infracción a la Ley de Armas.

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