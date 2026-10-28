Sernac emite alerta por defecto en modelo de famosa marca de vehículos: Implicaría un riesgo para la seguridad

28 oct. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad que afecta a los vehículos Peugeot modelo 3008 comercializados en el país entre agosto y octubre de 2026.

El motivo es un posible defecto en el sector de la rejilla del paragolpes delantero, que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Los detalles del defecto

Según informó el organismo, algunos vehículos fueron equipados innecesariamente con deflectores de aire en la parte superior e inferior de la rejilla del paragolpes delantero.

Estos componentes están diseñados para gestionar el flujo de aire a través de la parte frontal del vehículo. En las unidades afectadas, los elementos adicionales pueden alterar la trayectoria prevista de ese flujo y reducir la cantidad de aire que llega al sistema de refrigeración del motor y al de la batería de 48 V.

¿Qué riesgos implica?

En determinadas condiciones de funcionamiento, como al adelantar, conducir cuesta arriba, remolcar, circular con mucho tráfico o con temperatura ambiente elevada, la menor refrigeración puede limitar el par motor y disminuir el rendimiento del vehículo.

En casos extremos, la refrigeración insuficiente de la batería de 48 V puede provocar la apertura de sus contactores como medida de protección. Esto ocasionaría un fallo de funcionamiento del grupo motopropulsor y la pérdida de la funcionalidad híbrida de 48 V.

El detalle de la alerta de seguridad

Categoría: Vehículos motorizados y artículos relacionados

Subcategoría: Vehículos

Marca: Peugeot

Modelo: 3008

Código de campaña de la empresa: M5W

Código de campaña SERNAC: 26166V01

País de origen: Francia

Periodo de comercialización: agosto a octubre de 2026

Del total de 98 unidades involucradas, 35 están en manos de consumidores, 22 en la cadena de distribución, 41 en stock y ninguna en tránsito.

¿Cuál es la solución?

La empresa retirará de forma preventiva los deflectores de aire superior e inferior. La reparación tiene una duración aproximada de hasta 1,5 horas y no tiene costo para los consumidores afectados.

Se recomienda a quienes hayan adquirido un Peugeot 3008 en el periodo señalado comunicarse con Stellantis Chile S.A. o con su concesionario para agendar la revisión, y consultar en el sitio web del Sernac (haz clic aquí) mayor información.

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