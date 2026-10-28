Alcalde de Pirque propone conexión provisoria con Acceso Sur: Busca descongestionar salidas de la comuna

28 oct. 2026 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Pirque busca habilitar una conexión provisoria con la Autopista Acceso Sur, con el objetivo de descongestionar las principales salidas de la comuna y reducir los tiempos de desplazamiento de los vecinos. La propuesta fue impulsada por el alcalde Jaime Escudero y contempla una alternativa en el sector del puente Los Morros.

La iniciativa también podría beneficiar a habitantes de San Bernardo y Buin, quienes contarían con una nueva vía para conectarse con la autopista mientras se avanza en una solución definitiva para el sector.

¿En qué consiste la propuesta?

Según explicó el jefe comunal, el proyecto considera habilitar una especie de bypass cercano al puente Los Morros, aprovechando parte de la infraestructura existente para generar un acceso transitorio. La idea es avanzar mientras se desarrolla el diseño definitivo del trébol vial proyectado para esa zona.

La alternativa, de acuerdo con Escudero, requeriría una inversión menor en comparación con otras obras de conectividad, como un puente hacia Ejército Libertador o la construcción del trébol definitivo. Además, no estaría destinada exclusivamente a vehículos de emergencia, sino que podría ser utilizada por los automovilistas en general.

La iniciativa está a la espera de evaluación

Para concretar la propuesta, se necesita la evaluación y autorización del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la División de Concesiones. El alcalde señaló que se han realizado gestiones ante estos organismos y visitas a terreno con equipos técnicos y representantes de los municipios de San Bernardo y Buin.

Uno de los argumentos para impulsar la conexión es el flujo vehicular de la comuna. Según las cifras entregadas por Escudero, cerca de 4 mil vehículos salen de Pirque durante las horas punta, lo que genera dificultades para quienes se trasladan diariamente por motivos laborales o de estudio.

Por ahora, no existe un plazo definido para conocer la viabilidad técnica de la propuesta ni una fecha confirmada para el eventual inicio de las obras.