Aseguran que Flávio Bolsonaro recibió visa humanitaria y utilizó pasaporte cancelado para entrar a EEUU

28 oct. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Flávio Bolsonaro entró este miércoles a Estados Unidos con su pasaporte brasileño, pese a que la Policía Federal lo había cancelado el día anterior por orden del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Lo que muestra el registro migratorio

Según informó O Globo, se halló un registro de entrada vinculado al pasaporte cancelado del senador. El pasaporte fue expedido en febrero de 2023 y tenía validez hasta julio de 2027.

Los registros también indican el uso de su pasaporte italiano para ingresar a territorio estadounidense. Se puede presentar más de un documento, ya sea uno ordinario o uno diplomático, o incluso uno de otra nacionalidad.

En este caso, ambos pasaportes muestran los mismos registros de entrada y salida, como si estuvieran unificados.

La orden judicial y una visa humanitaria

Moraes dispuso el martes 27 la cancelación de los dos pasaportes del senador, el ordinario y el diplomático, luego de que este no entregara la documentación dentro del plazo fijado por la justicia.

Antes de llegar a Estados Unidos, Bolsonaro cruzó a Argentina con su pasaporte italiano, según las autoridades migratorias de ese país. El paso se hizo por el Puente Internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu (Paraná) con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

La Dirección Nacional de Migración argentina indicó que lo acompañaban su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas, quienes presentaron documentos brasileños; una de las menores usó su cédula de identidad. El grupo abordó un vuelo privado de Baires Fly SA con destino a Guayaquil, Ecuador, y desde allí siguió a Miami.

Según el medio, el excandidato presidencial recibió una visa humanitaria en territorio estadounidense.

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