Cinco nuevos outlets se instalarán a lo largo de Chile: Revisa dónde estarán ubicados

28 oct. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras el comercio presencial de la Región Metropolitana registra un desempeño prácticamente estancado, con una variación acumulada de -0,1% entre enero y julio, según la Cámara Nacional de Comercio (CNC), los outlets continúan expandiéndose en Chile.

Actualmente, el país cuenta con 20 centros comerciales especializados en este formato y otros cinco proyectos están en camino: Buin, Maipú, La Calera, Quilpué y Osorno.

Las iniciativas contemplan inversiones millonarias y nuevas superficies comerciales, en un escenario en que los consumidores buscan alternativas para acceder a productos a precios rebajados.

¿Dónde estarán los nuevos outlets en Chile?

Buin: inversión de US$26 millones

El proyecto Arauco Premium Outlet Buin, desarrollado por Parque Arauco, estará ubicado en el kilómetro 37 de la Ruta 5 Sur, antes del peaje Angostura y cerca de la estación Linderos de EFE.

La iniciativa contempla una inversión de US$26 millones y considera 11.000 metros cuadrados de superficie arrendable, en un terreno de 44.000 metros cuadrados. Además, tendrá cerca de 50 tiendas, restaurantes y más de 500 estacionamientos.

De concretarse según lo programado, será el quinto outlet de Parque Arauco en Chile, y su apertura está proyectada a mediados de 2027.

Maipú: Cencomalls ingresará al formato outlet

En Maipú, Cencomalls prepara un nuevo centro comercial en los terrenos de la exFisa, en el sector surponiente de Santiago.

El proyecto considera una inversión estimada de US$27 millones y una construcción de 18.000 metros cuadrados, adicionales a los 14.395 metros cuadrados que ocupa actualmente la tienda Easy en el recinto.

La iniciativa busca ampliar la oferta comercial del sector y responder a los nuevos hábitos de consumo. Hasta los antecedentes entregados en abril de 2026, no se había confirmado una fecha de apertura.

La Calera: más de 100 locales comerciales

El Grupo Patio desarrolla un nuevo outlet en La Calera, Región de Valparaíso, emplazado en el sector de la rotonda Lautaro, junto a la Ruta 60 CH.

El recinto contempla más de 10.000 metros cuadrados de superficie arrendable en un terreno de casi 59.000 metros cuadrados. Su oferta considera más de 100 locales comerciales, espacios de comida y cerca de 700 estacionamientos, además contempla una inversión de US$14,5 millones aproximadamente.

Además, el proyecto contempla la creación de empleos durante su desarrollo y una vez que entre en funcionamiento. Su inauguración general fue proyectada para el segundo semestre de 2026.

Quilpué: proyecto del grupo Vivo

Quilpué también forma parte del plan de expansión de los outlets, con un proyecto anunciado por el grupo Vivo en la Región de Valparaíso.

La iniciativa se suma a los nuevos centros comerciales que buscan ampliar la presencia de este formato fuera de Santiago. No obstante, los antecedentes disponibles entregados en el anuncio no detallan una fecha concreta de inauguración ni las características definitivas del recinto.

Osorno: proyectan hasta 137 locales

En Osorno, la cadena Vivo proyecta un nuevo centro comercial en avenida José Ignacio Zenteno, en un terreno actualmente desocupado.

Según antecedentes publicados durante 2026, el recinto podría contar con entre 120 y 137 locales comerciales, estacionamientos para vehículos y bicicletas, además de un patio de comidas.

El proyecto ampliaría la oferta de este formato en la Región de Los Lagos. Su desarrollo se suma a las iniciativas que buscan aprovechar la demanda por alternativas de compra con descuentos.

¿Por qué siguen creciendo los outlets?

La expansión de estos centros se produce en un contexto en que los consumidores prestan mayor atención a los precios y comparan alternativas antes de comprar.

A diferencia de otros formatos comerciales, los outlets se especializan en ofrecer productos con descuentos, principalmente de marcas reconocidas, lo que los convierte en una alternativa para quienes buscan ajustar sus gastos.

Mientras las ventas del comercio presencial de la Región Metropolitana acumularon una variación de -0,1% entre enero y julio, según la CNC, los cinco proyectos anunciados muestran que el formato outlet continúa despertando interés entre los operadores del sector.