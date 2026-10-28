Luis Hermosilla vuelve a prisión preventiva tras ser formalizado por soborno en arista exfiscal Guerra

28 oct. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se decretó nuevamente prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla, en el marco de la causa por presuntos delitos de cohecho y soborno que también involucra al exfiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra.

La medida cautelar se adoptó luego de tres jornadas de formalización por una nueva arista del caso Audios. Se trata de una indagatoria por 16 hechos en los que se vincula a Hermosilla a una supuesta red de favores e intercambio de información reservada.

Prisión preventiva

Cabe destacar que el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva, sino firma mensual y arraigo nacional. Fueron los querellantes quienes pidieron la máxima cautelar.

La defensa del abogado intentó evitar su encarcelamiento, argumentando que Hermosilla colaboró activamente con la indagatoria y negando que este utilizara la plataforma Telegram para comunicarse con el exfiscal Guerra.

Sin embargo, tras escuchar los argumentos de las partes, la magistrada resolvió que la libertad del abogado constituía un peligro para la sociedad, por lo que ordenó su prisión preventiva y un plazo de investigación de 60 días.

Una vez finalizada la audiencia, el imputado fue trasladado por personal de Gendarmería hasta el Centro Anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto donde ya había permanecido recluido previamente.

Hermosilla se mantuvo 283 días recluido en dicho recinto penitenciario, por la investigación original del caso Audio. Desde febrero de 2026, el abogado cumplía arresto domiciliario nocturno.

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