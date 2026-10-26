Luis Hermosilla es formalizado por soborno en caso de exfiscal Manuel Guerra

26 oct. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

A eso de las 8:20 de la mañana Luis Hermosilla llegó hasta el Centro de Justicia para ser formalizado por soborno, en hechos vinculados a la investigación en contra de Manuel Guerra, exfiscal regional metropolitano Oriente.

Entre los antecedentes que se indagan, se encuentra el vínculo entre Hermosilla y Guerra, donde las sospechas de corrupción involucrarían también al exministro del Interior, Andrés Chadwick.

El exfiscal Guerra se encuentra en prisión preventiva desde marzo de este año, medida que se tomó en el marco del Caso Audios por eventuales delitos en sus contactos con el abogado Luis Hermosilla.

¿Qué se investiga en el caso en el que se formalizó a Hermosilla?

De acuerdo con los antecedentes reunidos en la investigación, los hechos que se atribuyen a Guerra se organizan en dos capítulos principales.

El primero sostiene que el exfiscal habría solicitado y gestionado beneficios indebidos aprovechando su cargo, manteniendo una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, quien también figura como imputado en la causa y por lo que está siendo formalizado este lunes.

El segundo capítulo apunta a presuntas infracciones reiteradas a los deberes de legalidad, objetividad y reserva, obligaciones que rigen el actuar de los fiscales durante el ejercicio de sus funciones.

Entre estas infracciones se cuentan haber solicitado a Hermosilla gestiones de carácter político y revelar información secreta de forma reiterada en diversas causas judiciales en las que Hermosilla no tenía participación formal.