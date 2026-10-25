"Cambia la situación": Meteoróloga de Megatiempo anuncia nueva "inestabilidad" con chubascos y tormentas para el lunes en la RM

25 oct. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, anunció que para mañana lunes "cambia la situación" primaveral que se ha vivido este domingo y llegará una nueva inestabilidad atmosférica con la que retornarán los chubascos y las tormentas eléctricas en la Región Metropolitana.

Chubascos y tormentas vuelven a la zona central

"La inestabilidad se va a concentrar el día de mañana en la tarde, en particular en la zona centro, entre la región de Coquimbo y la región del Maule con mayor seguridad, abarcando también la región del Biobío", detalló sobre el tramo afectado.

Dicha inestabilidad "va a estar favoreciendo la precipitación", que tendrá "los pulsos más importantes" en sectores precordilleranos y cordilleranos de Coquimbo y Valparaíso.

"Hay que ponerle ojo también porque la isoterma cero va a estar a una altura promedio de 2.300 metros, así que eso podría traer también la activación de quebradas y aumento de los cauces", advirtió la profesional del tiempo.

Mañana lunes, "el cielo en general va a amanecer nublado, con algunos quiebres, pero hacia las horas de la tarde, después del mediodía, comienza entonces a activarse esta nubosidad y, además de las precipitaciones, también se esperan tormentas eléctricas" en todo el tramo.

"Tendríamos chubascos, que no se puede descartar que sean también de tipo granizo", fue la segunda advertencia de Cortés respecto a este nuevo evento meteorológico que afectará de lleno a la RM.

"Hay que estar preparados para eso, porque la inestabilidad nos está favoreciendo con esta nubosidad que crece mucho y, mientras más crezca, puede entonces desarrollar las tormentas eléctricas y también los chubascos tipo granizo", agregó al respecto.

¿A qué hora va a llover en Santiago?

Respecto a las precipitaciones en la capital, Catalina Cortés explicó que "pueden registrarse chubascos durante la mañana, pero aislados"; sin embargo, "después de las tres de la tarde esto comienza a intensificarse".

"Entre las seis y las nueve de la noche, ya ahí viene un poco más intenso, justamente a la hora de salida de los trabajos, de los colegios, de las universidades, así que también a tomar precaución para quienes se vayan desplazando a esa hora", detalló la meteoróloga.

Finalmente, agregó que "la precipitación promedio va a estar en torno a los 10 milímetros en el valle y 15 en las zonas más precordilleranos, o en el sector oriente", pero "no se puede descartar la generación de esta nubosidad en algún lugar que nos deje lluvias intensas en cortos períodos de tiempo".

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